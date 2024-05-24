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Андрей Радаев: Добрые дела можно делать вне зависимости от уровня достатка и образования

  • 24/05/2024, 12:52
Автор: Оксана Мочалова
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Андрей Радаев: Добрые дела можно делать вне зависимости от уровня достатка и образования
Директор дизайнерской студии Artvision Андрей Радаев ― о том, как искусство и дизайн могут быть полезны в благотворительности.

— Андрей Владимирович, как давно вы занимаетесь бизнесом? В каких регионах присутствует ваша студия?

— Бизнесом я занимаюсь давно, с 2006 года. Наша студия дизайна Artvision оказывает полный спектр услуг по дизайну интерьера ― от идеи до реализации под ключ. До 2023 года мы работали только в Новосибирске, а в прошлом году был открыт офис в Москве.

— Почему решили заняться своим делом, стать предпринимателем?

— Для меня занятие бизнесом — это возможность реализовать себя, самому выстраивать процессы и регулировать их.

— Есть ли какая-то миссия у вашей студии?

— Да, для нас главное — делать хорошие проекты, которые радуют людей. Делать мир лучше. По-моему, у каждого дизайнера такая миссия. Наш девиз: «Вы вдохновляете — мы создаем».

— Расскажите о достижениях студии. Чем вы гордитесь?

— Наша студия неоднократно становилась победителем конкурсов, а дизайнеры студии получали медали «ITE Сибирь» в Международном конкурсе дизайнерских работ UNICADesignDays. Кроме студии дизайна «Artvision», я являюсь президентом Сибирской Ассоциации дизайнеров и архитекторов (САДА), председателем федеральной комиссии по дизайну и архитектуре «ОПОРЫ РОССИИ». То есть мы не только зарабатываем деньги, но и развиваем предпринимательство в этой сфере и индустрию дизайна в целом. Также я являюсь директором Европейской школы дизайна, в рамках которой помогаем другим дизайнерам развиваться и делать этот бизнес лучше, цивилизованней и более клиенториентированным.

— Как вы пришли к благотворительности? Помните свой первый проект?

— Конечно, помню. Для меня пилотным некоммерческим проектом стал дизайн-проект спортивного зала для Сибирской федерации самбо в средней общеобразовательной школе №2. Он был осуществлен в рамках всероссийского образовательно-спортивного проекта «Самбо в школах». Мы разработали дизайн и затем сами, за свой счет сделали в классах ремонтно-отделочные работы.

Чуть позже мы разработали проект Дома молодежи для Новосибирской епархии Русской православной церкви. Курировали его реализацию.

— В каких проектах еще участвовали?

— На протяжении нескольких лет, с 2017 по 2020 годы, мы проводили бесплатные образовательные курсы для дизайнеров в четырех городах Сибири: Новосибирске, Красноярске, Омске и Барнауле. Нашей задачей была популяризация дизайна во всех сферах жизни, выработка стандартов этой профессии и обмен опытом между разными поколениями дизайнеров. Обучение на курсах прошли сотни дизайнеров. С 2020 года мы начали проводить обучение в онлайн-формате. И проводим их до сих пор. Я считаю, что это тоже наша миссия — нести эти знания и делиться опытом. Для меня, как руководителя студии дизайна, важно, чтобы на рынке присутствовала добросовестная конкуренция.

Кроме того, мы регулярно собираем средства для бойцов СВО. На них мы покупаем дроны, радиостанции, нательное белье, медикаменты и многое другое. Одну партию отправляли с нашими СОБРовцами. Также были в нашей практике и благотворительные ремонты для семей, которые находятся в тяжелом материальном положении.

— Какая мотивация такой помощи?

— Нет особой мотивации. Один раз живем. Жизнь очень короткая и может в любой момент закончиться. Человек либо делает добрые дела, либо нет. А делать добро можно вне зависимости от уровня достатка и образования.  Бабушку перевел через дорогу — сделал доброе дело. Кому-то покупку оплатил, оставил больше на чай студенту, который работает в кофейне после учебы, или взял студентов на практику и заплатил им деньги — это тоже добрые дела. К нам, кстати, приходят студенты на практику, и мы им платим деньги, даем благодарственные письма.

Андрей Радаев: Добрые дела можно делать вне зависимости от уровня достатка и образования

— Участвуют ли в добрых делах сотрудники студии?

— Безусловно. Примерно два года назад мы всей студией активно привлекали внимание к проблемам Военного городка №17. Я, можно сказать, жил там. Мы проводили на его территории субботники, а когда объявили конкурс на разработку концепции развития территории городка, приняли в нем участие. Мы видим там огромную рекреационную зону с пешеходными дорожками, зелеными насаждениями и спортивными сооружениями.

— Сегодня многие предприниматели занимаются благотворительностью?

— Мне сложно давать какую-либо оценку, не особо к этому присматриваюсь. Но могу с уверенностью сказать, когда мы организовали сборы на СВО, поступали денежные переводы от 100 рублей до 100 тысяч рублей. Видимо, в моменты, когда есть опасность, люди становятся мегачувствительными к тому, что происходит. У каждого человека струны души разные. Одни постоянно занимаются благотворительностью, другие вообще в ней не участвует. Третьи приходят к этому со временем. А кто-то помогает не деньгами ― участвует в волонтерских акциях.

— На ваш взгляд, нужно рассказывать о своих добрых делах?

— Считаю, когда необходимо привлечь внимание к какой-то проблеме или собрать дополнительные силы, об этом нужно говорить. Например, для сбора средств или для проведения того же субботника. После реализации проекта я не особо афиширую свои дела. Главное, что доброе дело сделано.

— Что вы можете посоветовать тем, кто хотел бы начать заниматься благотворительностью, но не знает, с чего начать?

— Я бы посоветовал посмотреть по сторонам. Наверняка рядом есть тот, кто нуждается в помощи. Приведу пример: недавно я пришел на почту за корреспонденцией и увидел объявление о том, что каждый желающий может оформить подписку для детского дома в одном из районов Новосибирской области на разные книжки, раскраски, журналы и газеты. Я, не раздумывая, откликнулся на эту акцию.

Реклама. Рекламодатель Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Фотографии предоставлены рекламодателем.

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России Опора За благотворительность


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