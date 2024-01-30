«Этого не случится»: главный архитектор высказался о строительстве 6 станций метро в Новосибирске

В генеральном плане Новосибирска указана информация о строительстве 6 станций метро до 2030 года.

Главный архитектор города Игорь Поповский выразил сомнения по поводу реализации плана.

— Уже сейчас понятно, что этого, скорее всего, не случится. В Новосибирске замечательное метро. Меня удивляют подходы к развитию метрополитена. Необходимо найти гибкую систему развития всех инфраструктур, чтобы не было перекосов, — отметил председатель правления Новосибирского союза архитекторов в беседе с «АиФ — Новосибирск».

По мнению градостроительного эксперта, для равномерного развития города между застройщиками необходимы не конкурентные, а партнерские отношения.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажиропоток в новосибирском метро за год вырос почти на 10%. За 2023 год метрополитен перевез 84,5 миллиона человек и попал в тройку лидеров за всю историю городского метро.