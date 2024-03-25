«Я тебя угомоню тоже»: директор убил подчиненного на могиле своих родителей в Новосибирске

Новосибирский бизнесмен 58-летний Виктор М. несколько месяцев плохо спал, был раздражительным и нервным. В таксопарке, где он был генеральным директором, все сотрудники заметили тревожные перемены в поведении руководителя. Виктор признался дома жене, что подозревает менеджеров и одного из своих самых надежных коллег в краже денег. Он нанял аудитора, нового бухгалтера, но те никак не могли убедить предпринимателя, что все в порядке. Виновником своих бед Виктор назначил молодого специалиста ― 25-летнего Романа. Шустрый парень раньше пользовался доверием начальника и уважением коллег. С менеджеров он был даже повышен до должности руководителя СТО, обслуживающей автомобили таксопарка. В последнее время отношения между мужчинами сильно испортились из-за внезапных подозрений. Роман заявил, что планирует уволиться, а в месте с ним работу была готова оставить большая часть коллектива. Открыто Виктору предъявить было нечего по поводу краж и саботажа, поэтому он решил действовать иначе. Директор заманил Романа на Заельцовское кладбище. Как потом развивались события ― в материале Infopro54.

Мститель с молотком и лопатой

Эта криминальная история произошла 29 октября 2021 года. В предложении своего начальника съездить на Заельцовское кладбище на могилу к его родителям Роман не увидел ничего подозрительного. Виктор и раньше просил молодого подчиненного помочь ему в благоустройстве мест захоронений родственников. Труд оплачивал. На этот раз нужно было установить лавочку и поправить памятник с оградкой. Роман взял инструменты, купил все необходимое, и на служебном автомобиле, на котором периодически выходил таксовать, отправился выполнять поручение.

Пока Роман бетонировал лавочку и отпиливал лишние элементы у оградки, Виктор ходил вокруг с молотком в руках и выжидал удобного момента.

Внезапные удары в затылок стали для таксиста полной неожиданностью. Противник не дожидался, когда жертва придет в сознание и продолжал молотить по беспомощному телу сначала молотком, а потом лопатой.

― Для надежности Виктор затянул еще две строительные стяжки на шее молодого человека. Убедившись, что Роман мертв, убийца погрузил его тело в багажник автомобиля и отогнал машину на парковку в центре города, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

Вечером супруга погибшего почувствовала тревогу. Она пыталась дозвониться до мужа, но в трубке слышала только бездушные гудки. Женщина написала в общий чат коллегам Романа и попросила организовать его поиски. Сердце ей уже подсказывало, что призошла беда.

Кровавая могила

На всех автомобилях компании установлены GPS-маячки. Таксисты быстро вычислили, что машина пропавшего друга находится на кладбище. Мужчики приехали на место быстро, но было уже темно. Автомобиль стоял на обочине у входа, он был закрыт, а на колесе лежали мобильники Ромы.

― Мы позвонили директору, рассказали, что Роман пропал и мы нашли его машину. Попросили его подъехать на место. Он приехал, но вел себя очень странно и нервно. Во-первых, в темноте он сразу ринулся к колесу, где лежали телефоны, хотя мы ему об этом не говорили. Потом достал запасной ключ, залез в машину и начал там вытирать все отпечатки зачем-то. Под напором ребят он сознался, что он с Романом был на кладбище, тот якобы облагораживал могилы его родителей. Сам он побыл мало и уехал по делам. Мы сразу стали просить его отвести нас на эти могилы. Он долго сопротивлялся и кое-как согласился. Мы взяли фонарики и пошли. По пути директор что-то там держал в кармане, очень волновался. Затем под предлогом, что ему нужно в кусты, куда-то испарился. Потом вернулся, перестал волнительно держаться за карман. Мы подумали, что он что-то выбросил, ― рассказали правоохранителям коллеги парня.

Когда ребята с директором подошли к могиле, то сразу заметили лужи крови, вырванную лавочку, а на земле нашли очки своего шефа. Один из таксистов стал прямо обвинять Виктора в убийстве.

― Я тебя угомоню тоже! ― грозно прошипел в ответ на обвинения коммерсант.

Парни тут же позвонили в полицию. Оперативники задержали Виктора и уже к утру он во всем сознался.

«Я защищался»

Бизнесмен не стал скрывать, что убил своего подчиненного. Но по его версии, тот первым напал на него и требовал переписать фирму. Правда, он постоянно путался в показаниях. Да и характер ударов говорил о том, что убийца нападал со спины. На защиту это было мало похоже.

― Он в тот день приехал домой с кладбища весь бледно-зеленый. Сказал мне, что все плохо. Добавил, что Роман оказался предателем, назвал его лопухом посмеялся, что организовал банду и они «качают» деньги с предприятия, ― призналась супруга обвиняемого в участке.

На следующий день сыщики повезли Виктора на ту самую парковку, где было спрятано тело погибшего.

― У автомобиля был снят аккумулятор, поэтому чтобы открыть багажник пришлось повозиться. Более того, машина оказалась вообще не этого директора, а его знакомого. В багажнике действительно лежал труп парня. Убийца действовал по ситуации и плохо продумал свой план, хотя и пытался замести следы, ― вспоминают оперативники.

Точку в деле директора-мстителя, спустя три года поставил Заельцовский районный суд. Виктора приговорили к 9 годам и 8 месяцам отбывания наказания в колонии строгого режима. Маленьким детям потерпевшего убийца должен заплатить 2 млн рублей морального ущерба.

Директор таксопарка пытался обжаловать приговор, посчитав его сильно строгим, а себя невиновным. Областной суд рассмотрел апелляцию по этому делу и в марте 2024 года оставил решение первой инстанции в силе.

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