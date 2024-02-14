Первый кандидат готов выдвинуться на пост мэра в Новосибирске

14 февраля совет депутатов Новосибирска объявил конкурс по отбору кандидатур на должность мэра города. Он состоится в 9 часов утра 4 апреля 2024 года.

— В связи с досрочным прекращением полномочий мэра города Новосибирска, совет обязан объявить конкурс по отбору кандидатур на должность мэра. Предлагается назначить конкурс на 4 апреля в 9 часов в большом зале мэрии города Новосибирска, — сказал председатель совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Отмечается, что подать документы претенденты на пост мэра могут в период с 1 марта по 15 марта 2024 года с 9 часов утра до 17 часов вечера, за исключением перерыва на обед, а также выходных и нерабочих праздничных дней.

В конкурсную комиссию по отбору кандидатур от горсовета предложено включить председателя совета депутатов города Новосибирска Дмитрия Асанцева, председателя комиссии по местному самоуправлению Игоря Атякшева, а также заместителей председателя горсовета Антона Тыртышного и Николая Тямина. Напомним, еще четверых членов комиссии представит губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Стоит отметить, что дата проведения конкурса устроила всех депутатов, а вот предложенные кандидатуры в конкурсную комиссию вызвали бурную дискуссию.

— У нас фракция КПРФ достаточно ярко и активно протестовала и протестует против новой модели, которая применена по выборам мэра. Они за прямые выборы и так далее. И на сегодняшний день принято решение по такой модели, а их мнение, насколько я понимаю, не поменялось. Антон Григорьевич (Тыртышный. — Ред), вам вопрос. Вам не кажется, что ваше наличие в этой комиссии — это некое лицемерие, предание своих же убеждений? — обратился депутат горсовета Игорь Украинцев к лидеру фракции КПРФ в горсовете Новосибирска Антону Тыртышному. — Мы за последние 9 лет убедились, что коммунистов нельзя к управлению города даже близко подпускать. И опять совершаем ту же самую ошибку. Опять мы в комиссию по выборам нового мэра выдвигаем одного из представителей фракции КПРФ.

Однако Тыртышный напомнил, что решение о смене схемы выборов мэра приняло региональное Законодательное собрание и фракция КПРФ идет «в соответствии с законом».

— Наша партия действительно всегда выступала за прямые выборы мэра, и эта позиция никуда не девается. Реализация этой позиции в конкретных условиях, к сожалению для нас, невозможна в силу областного закона и того решения, которое принял совет по внесению изменений в Устав. Считаю, что выборы мэра города должны пройти максимально открыто, поэтому мое личное убеждение в том, что представитель второй фракции, самой крупной в горсовете, должен быть в конкурсной комиссии, — парировал он.

Депутат горсовета Антон Картавин* (*Признан Минюстом иноагентом — Ред.) напомнил, что всегда выступал за прямые выборы мэра и уверен, что прежняя схема будет возвращена.

— Хочу отметить, что 12 февраля в электронной базе Госдумы появился законопроект о возвращении прямых выборов мэров всех крупных городов, муниципальных районов, и так далее. Он опубликован там с подачи фракции ЛДПР. Автор инициативы ссылается на исследования Центра перспективных управленческих решений, которые свидетельствуют, что модели, которые не предполагают прямых выборов глав муниципальных образований, приводят к тому, что он ориентируется не на интересы местных жителей и вопросы местного значения, а на требования региональных властей. То есть само появление такого законопроекта связано с тем, что интерес и желание горожан во всех наших регионах выбирать мэра самим, оно никуда не девается, оно никуда не денется в будущем. И я надеюсь, и я считаю, что рано или поздно мы все равно вернемся к прямой модели выборов мэра, и мэра города Новосибирска будут выбирать горожане, — подчеркнул он.

А депутат Светлана Каверзина в своем выступлении заявила о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Новосибирска.

— Я тоже выступала за прямые выборы мэра. Я считаю, что, если любого человека спросят, какой мэр лучше, который выбран на прямых выборах всеми людьми Новосибирска или которого выбирали всего 50 человек, которые могли ошибиться, вам любой человек скажет, что прямые выборы лучше. Тем не менее, мы живем в тех условиях, в которых мы живем. Для того, чтобы понять, как работает изнутри та структура, которую мы создали, я готова выдвинуть свою кандидатуру для того, чтобы посмотреть, где у нас слабые места. Я хочу это увидеть изнутри. Поэтому заявляю, что буду выдвигаться в мэры, — констатировала она.

Несмотря на критические оценки предложенного проекта решения, в итоге депутаты проголосовали за него единогласно.

Напомним, с 25 января Анатолий Локоть досрочно прекратил полномочия главы Новосибирска. О том, что он уходит с поста градоначальника стало известно еще в конце 2023 года.

4 декабря депутаты городского совета Новосибирска приняли в окончательном чтении порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на пост мэра города. Решение было принято большинством голосов.

Претенденты на должность должны пройти письменный тест из 30 вопросов за 90 минут на знание федерального и местного законодательства. Для прохождения в следующий этап отбора достаточно 16 правильных ответов. Также кандидаты должны представить на конкурс программу развития города Новосибирска. В программе необходимо отразить состояние социально-экономического развития города Новосибирска по 9 сферам.

В разное время в кулуарах проходила информация о том, что сити-менеджером может быть назначен Максим Кудрявцев (вице-губернатор, ответственный за работу представительства региона в Москве), Игорь Яковлев (экс-политический вице-губернатор), Дмитрий Асанцев (спикер горсовета), Александр Зырянов (глава Корпорации развития Новосибирской области), Вячеслав Ярманов (спикер совета депутатов Маслянинского района области), Андрей Гончаров (министр промышленности), Андрей Панферов (первый вице-спикер заксобрания), Анна Терешкова (вице-мэр Новосибирска).

Ранее редакция сообщала, что бизнесмены, депутаты и общественные деятели назвали первоочередные задачи для будущего мэра Новосибирска.