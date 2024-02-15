Девять новых учебных лабораторий оборудуют в кампусе мирового уровня НГУ

В учебном корпусе Физматшколы, который относится к объектам первой очереди кампуса мирового уровня НГУ, начали монтировать оборудование и расставлять мебель в лабораториях химии, биологии и физики.

— Все оборудование отечественного производства. Его установка будет осуществляться по мере завершения отделочных работ в помещениях, — говорится в сообщении.

Всего в учебном корпусе 9 лабораторий, некоторые оснащены подвесными системами с подачей воды, газа, сжатого воздуха и электричества.

По словам Павла Демакова, старшего преподавателя кафедры химии СУНЦ НГУ (Физматшколы), новые лаборатории увеличат возможности школы.

Напомним, что вводить объекты первой очереди планируют в этом году. 1 сентября учащиеся ФМШ приступят к занятиям. Вторая очередь будет завершена в 2025 году.

Напомним, что строительство кампуса мирового уровня профинансировано из средств Федеральной адресной инвестиционной программы, а также за счет благотворительных средств. Общая стоимость строительства — более 11 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что монтаж купола планетария в кампусе мирового уровне завершили в Новосибирске.