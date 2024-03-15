В Новосибирской области открылись избирательные участки

В 8.00 часов 15 марта в Новосибирской области открылись все 1804 постоянных избирательных участка на выборах президента России. Об этом сообщил Новосибирский облизбирком. Представители органов власти региона уже размещают в своих соцсетях фотографии с избирательных участков, подтверждая факт голосования.

И.о. мэра Новосибирска Олег Клемешов проголосовал дистанционно.

— До 11 марта можно было зарегистрироваться на портале «Госуслуги», чтобы затем проголосовать дистанционно. Я выбрал этот способ и сейчас отдал свой голос на выборах Президент России, — цитирует Клемешова пресс-служба мэрии Новосибирска.

Еще 5 марта территориальные комиссии региона получили 2 174 500 бюллетеней, из них 803 300 — для голосования с использованием КОИБ.

14 марта на усиленный режим работы перешел Единый контактный центр Новосибирской области.

— В дни выборов горячая линия ЕКЦ будет работать с 8:00 до 20:00 часов. Позвонив на короткий номер 110, избиратели могут получить информацию о порядке голосования, найти адрес избирательного участка, проконсультироваться по иным вопросам, —уточнили в облизбиркоме.

Также начал работу центр общественного наблюдения за выборами, где предусмотрено 40 рабочих мест. Общественные наблюдатели будут осуществлять мониторинг помещений для голосования, где установлены системы видеонаблюдения, с целью недопущения возможных нарушений избирательного законодательства.

В ходе адресного информирования избирателей о выборах президента, с 17 февраля по 7 марта, члены участковых комиссий Новосибирской области обошли 1 076 558 домовладений (более 99% от общего числа домовладений), уточнили данные об 1 754 296 избирателях (более 80% от общего количества избирателей). Как отмечают в облизбиркоме, в ходе обходов 73% избирателей отметили, что планируют принять участие в выборах.

Выборы президента России будут проходить с 15 по 17 марта.