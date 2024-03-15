Участок трассы Новосибирск — Павлодар будут ремонтировать этим летом

Определился подрядчик для ремонта трассы в направлении Павлодара в Новосибирской области.

Победителем стало ООО УК «Элар». Стоимость контракта – 302,7 миллиона рублей.

Протяженность участка ремонта составляет 7,359 километров.

— Подрядчику необходимо будет за сезон уложить новое асфальтобетонное покрытие, укрепить обочины, установить новые дорожные знаки, сигнальные столбики, нанести разметку термопластиком, — говорится в сообщении ТУАД.

Ранее было отремонтировано 23 км автодороги на Казахстан.

По данным Seldon.Basis, ООО УК «Элар» создано в 2007 году. Директор: Оксана Мусинова. Основной вид деятельности — деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Чистая прибыль в 2023 году – 12,3 миллионов рублей, а выручка составила 104,38 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на ямочный ремонт дорог в Новосибирске потратят 152 млн рублей.