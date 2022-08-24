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Андрей Травников попал в новый санкционный список Канады, Япония намерена сохранить санкции против РФ, немецкий Triumph уходит из России

  • 24/08/2022, 17:44
Автор:
Санкции против РФ
Новые санкции и исход иностранного бизнеса. Дайджест за 24 августа.

Власти Канады внесли в дополнительные санкционные списки одну организацию оборонного сектора — «Автоматика» — и еще 62 российских физлица, среди которых три сибирских губернатора: Андрей Травников (Новосибирская область), Александр Усс (Красноярский край) и Виктор Томенко (Алтайский край). Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите «Крымская платформа».

По словам Трюдо, Канада также окажет дополнительную помощь таким украинским структурам, как Минобороны и национальная полиция, передав необходимое оборудование и оказав техническую поддержку

Правительство Японии планирует сохранять санкции против РФ из-за продолжающейся специальной военной операции. Такое заявление сделал генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно, передает ТАСС.

Токио будет сотрудничать с членами G7 и другими государствами для поддержки Киева и с целью оказания давления на Москву. Мацуно при этом подчеркнул, что Япония уважает суверенитет и территориальную целостность Украины.

При этом отмечается, что во время заседания правительства страны восходящего солнца вопрос введения против России новых санкционных мер не обсуждался. Политические лидеры Японии не исключают возможности применения ядерного оружия, поэтому усиливают внутреннюю безопасность.

Сейчас в Россию невозможно поставить японское высокотехнологичное оборудование, средства транспорта и связи, программные продукты, товары и технологии, которые могут быть использованы в военных действиях. Также запрещено импортировать русское золото. Более 700 человек и 40 компаний находятся под действием санкций.

Немецкий бренд нижнего белья Triumph начал закрывать свои российские магазины и планирует покинуть страну до конца текущего года, пишет «Ъ».

Triumph работал в России с 1995 года. В настоящий момент начал закрывать торговые точки и планирует до 10 декабря закрыть все свои магазины в стране. Отмечается, что решение было принято в связи с невозможностью наладить поставки своей продукции в Россию в условиях санкций.

В России компания Triumph открывала в том числе партнерские магазины, а в последние годы вышла на маркетплейсы. По данным сервиса Moneyplace, в январе только на Wildberries было продано товаров бренда на 6,8 млн руб., в июле — на 7,6 млн руб.

В 2021 году выручка ООО «Триумф интернационал ООО» была на уровне 700 млн рублей, чистая прибыль — 27,8 млн рублей. В России работает более 40 магазинов бренда.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные масштабные санкции, а также приступил к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на этом этапе миллиардами долларов.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции политика


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