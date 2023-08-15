Академгородок затопило из-за сильного ливня

В Академгородке в ночь на 15 августа произошёл потоп. Из-за сильного ливня огромное количество воды скопилось на улице Рубиновой. Об этом сообщается в группе «АСТ-54» в ВКонтакте.

Особенно сильно пострадали гаражи рядом с домом №4. Смотровые ямы полностью заполнились водой. На опубликованных кадрах видно, как поток бежал между строениями.

Напомним, что как сообщал портал Gismeteo, в понедельник днем термометр покажет +15 градусов, к ночи похолодает до +11. Будет облачно с высокой вероятностью осадков. Максимальная скорость ветра составит пять метров в секунду.

Ранее редакция сообщала о том, что к выходным в Новосибирск вернется долгожданное тепло.