Сеть муниципального похоронного дома переходит к коммерческой структуре в Новосибирске

Как отметил гендиректор МУП «Похоронный дом ИМИ» Сергей Бондаренко, ликвидация муниципального предприятия не означает, что в Новосибирске ликвидируется похоронное дело. По его словам, в данный момент меняется только структура организации.

— Сеть агентств и представительств «ИМИ» продолжит работу в Новосибирске без всяких изменений. Работает крематорий «Закаменский», который занимается обслуживанием заключенных договоров прижизненного заказа церемонии прощания. Продолжает свою работу центр профессиональной подготовки работников ритуальной сферы. Все офисы «ИМИ» работают в обычном режиме в районах города, — заявил Бондаренко.

В интервью редакции Infopro54 Бондаренко уточнил, что сейчас на АО «Мемориальная служба «ИМИ» переоформили почти все договоры с филиалами МУПа. За исключением двух: на Динамовце и железнодорожной больнице. По ним возникли вопросы.

— Все филиалы работают, обращайтесь в стационарные подразделения, а не к «черным» агентам, — подчеркнул Бондаренко.

Он затруднился ответить, что будет с сотрудниками, которые работали в МУПе.

— Сейчас с новым руководством города обсуждается вопрос о переходе сотрудников и сохранении предприятия в виде единого комплекса, но уже не статусе МУПа, который должен ликвидироваться по федеральному законодательству, — пояснил собеседник редакции Infopro54.

Более детально эту тему он обсуждать отказался, отметив, что сейчас все находится в стадии переговоров.

— В Новосибирске, с одной стороны, продолжит работать муниципальное казённое учреждение «Ритуальные услуги», а с другой стороны, продолжит действовать акционерное общество «ИМИ» с долей муниципалитета 23,5%, — говорил чиновник. — Кто хочет получать похоронные услуги высочайшего класса по самым высоким ценам — придут в акционерное общество «ИМИ». Но не будет людей, обманутых вывеской муниципального предприятия, которые верят, что здесь они получат услуги по муниципальным ценам.

Ранее в интервью «Новосибирским новостям» руководитель департамента потребительского рынка мэрии Виталий Витухин также сообщал, что при ликвидации МУПа для горожан ничего не поменяется.

Напомним, о том, что мэрия Новосибирска планирует ликвидировать МУП «Похоронный дом ИМИ» стало известно в марте 2024 года.

По данным Seldon.Basis, МУП «Похоронный дом ИМИ» создан в 1992 году, с 2002 года его возглавлял Сергей Бондаренко. С 8 мая 2024 года предприятие находится в стадии ликвидации. Выручка МУПа за 2023 год составляла 70,7 млн рублей (+8%), чистая прибыль — 2,3 млн рублей (-41%).

АО «Мемориальная служба «ИМИ» создан в 2013 году. Выручка в 2023 году составляла 310,4 млн рублей (+6%), чистая прибыль — 2,3 млн (+278%). Гендиректор — Дмитрий Зверев. 23,5% акций «ИМИ» принадлежат МУП «Похоронный дом «ИМИ», 22% — ООО «Радоница», 54,5% — ООО «Стикс-К». При этом создателем АО «Мемориальная служба ИМИ» называется Сергей Бондаренко. Компания построила в Новосибирске один из двух городских крематориев.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска взыскивает с «Метро МиР» 48 млн рублей.