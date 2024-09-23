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После ЧП в Челябинске усилят безопасность в школах Новосибирска

  • 23/09/2024, 15:28
Автор: Ольга Кирсанова
После ЧП в Челябинске усилят безопасность в школах Новосибирска
Среди учеников будет проведен инструктаж.

В учебных заведениях Новосибирска усилят безопасность. Специалисты департамента образования мэрии организуют проверку антитеррористической защищенности территорий и зданий.

— Администрации образовательных организаций совместно с ЧОПами уже проверили системы охраны на объектах. Также руководителям образовательных организаций рекомендовано усилить пропускной режим и обеспечить обязательно присутствие дежурного администратора в учреждениях. С учениками запланировано проведение инструктажей по безопасности, — сообщили Om1 Новосибирск в городской администрации.

Поводом для проверочных мероприятий послужило ЧП в одной из школ Челябинска, где 13-летний подросток явился на урок с молотком и ножом, после чего напал на одноклассников. От рук малолетнего агрессора пострадали трое учеников и учительница, пытавшаяся отобрать у обезумевшего ребенка молоток.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске бойцы ГБР обезвредили 9-летнего школьника, напавшего на одноклассника и учительницу. Третьеклассник уже несколько лет держит в страхе учеников и педагогов, а дети отказываются ходить на уроки, потому что боятся за свою жизнь. 

Источник фото: Freepik / Автор —  freepik

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Рубрики : Общество Образование

Регионы: Челябинск Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : школьники проверки безопасность


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