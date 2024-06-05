Анна Платоненко: Любая помощь может сделать мир лучше

— Анна Владимировна, расскажите, чем занимаетесь? Как давно в бизнесе?

— Я являюсь основателем одного из самых красивых бизнесов — косметологической клиники НВ cosmetology center. На рынок мы ступили в 2019 году, и вот совсем скоро будем праздновать наш первый юбилей — пять лет.

— Кто является вашим потребителем и в чем особенность вашего косметологического центра?

— Большинство наших посетителей — женщины. Но мужчины в последние годы стали довольно активными. И это радует: следить за своей внешностью нужно вне зависимости от пола и возраста. По возрасту пациенты тоже самые разные — от 18 лет и до бесконечности. У нас есть процедуры на каждый возраст. Например, если мы говорим о малоинвазивных процедурах, таких как чистки, то это юноши, подростки до 30 лет. Если об инъекционных процедурах — пациенты постарше. Особенность? Наша клиника не особенная — наша клиника живет с девизом «За здоровую красоту». Работаем профессионально, доступно, сохраняя и продляя красоту и молодость нашим пациентам.

— Расскажите о ваших достижениях?

— О, тут можно говорить бесконечно, начиная от спортивных достижений и, заканчивая профессиональными достижениями. Одно могу коротко сказать: я горжусь собой и благодарю себя за смелость, силы, трудолюбие.

— Какая миссия у вас как у предпринимателя?

— Как таковой миссии у меня нет. Но есть цели и задачи, которые я себе ставлю. У меня есть четкое понимание, чем я буду заниматься в следующем году и в каком направлении развиваться. Сейчас мы активно развиваем производственное направление, и фокус внимания сконцентрирован в большей степени только на этом.

— Расскажите о своем пути в благотворительности. С чего он начался?

— Я начала заниматься благотворительностью еще в годы моего студенчества. Помогая детям из малообеспеченных семей и участвуя в различных благотворительных акциях, я почувствовала удовлетворение от того, что моя помощь приносит пользу другим людям. По мере того, как моя карьера развивалась, я стала все больше привлекать к себе внимание и возможности помогать более широкому кругу людей. Сегодня благотворительность стала неотъемлемой частью моей жизни, и я убеждена, что каждый из нас обязан делать все, что в наших силах, чтобы помогать тем, кто находится в более трудном положении.

— Почему?

— Мой опыт в благотворительности и волонтерстве позволил мне понять, что каждая помощь, даже самая маленькая, может сделать мир лучше. Я вижу, как наши усилия дарят улыбки нуждающимся людям и как наше внимание к их проблемам помогает им чувствовать себя не такими одинокими и забытыми.

Участие в различных благотворительных акциях также помогло мне расширить свой кругозор и понять, что проблемы нуждающихся людей могут быть разнообразными: от финансовых трудностей до социальной изоляции. Именно поэтому так важно не только предоставлять им материальную помощь, но и проявлять свое внимание и заботу.

— Как ваша профессиональная деятельность связана с благотворительностью?

— С 2021 года мною было принято решение в стенах клиники организовать благотворительный проект для мам деток с ОВЗ «Добрый понедельник». В определенные часы эти невероятно красивые и сильные женщины могут абсолютно бесплатно пройти процедуры, пользующиеся наибольшим спросом: лазерную эпиляцию, LPG-массаж, микротоковую терапию, миостимуляцию. Для участия в акции достаточно лишь показать подтверждающие документы из медицинского учреждения.

— Как родилась идея благотворительного проекта?

— Воспитание ребенка — это невероятный труд. А теперь представьте, какой труд — воспитывать ребенка, который требует 100% твоей энергии и внимания? У мамочек детей с ОВ3 просто не остается сил и времени для себя. Кроме того, косметологические услуги невероятно дорогие. А я хочу и могу подарить кусочек счастья женщине, которая измучена проблемами — пусть это будет хотя бы час. Почему бы этого не сделать, ведь у меня все для этого есть?

— На ваш взгляд, важно ли рассказывать о добрых делах?

— Да-да-да! Конечно, нужно рассказывать! Чем больше мы рассказываем о добрых делах, тем больше людей нас слышат. Люди очень активно подключаются, и за это я безмерно благодарна каждому.

— Есть среди ваших друзей такие же благотворители, как вы?

— Да, все кто меня окружают, занимаются благотворительностью, помогают, кто чем может и в разных направлениях.

— Благотворительностью может заниматься каждый человек?

— Да, я убеждена, что каждый из нас может внести свой вклад в улучшение жизни других людей. Даже небольшие действия, такие как поддержка благотворительных организаций или участие в волонтерской деятельности, могут сделать мир немного добрее и светлее. Важно помнить, что каждый жест доброты имеет значение и может оказать значительное влияние на жизнь нуждающихся людей.

— Можете ли дать оценку тому, что происходит со сферой благотворительности в Новосибирске?

— За почти пять лет активного наблюдения я вижу колоссальный подъем в благотворительных делах. Сегодня проводятся многочисленные мероприятия, проекты, игры… Перечислять можно бесконечно. Мне очень радостно, что вовлеченность в этот процесс растет с каждым днем!

Поэтому я призываю всех присоединиться к движению благотворительности и поддержать тех, кто нуждается в нашей помощи. Вместе мы можем сделать больше и создать лучший мир для всех! Давайте не оставим тех, кто нуждается в нашей поддержке, в одиночестве — вместе мы сможем изменить их жизни к лучшему!