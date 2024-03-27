В Новосибирской области назначили и.о. министра ЖКХ и энергетики

После ареста министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова исполнять обязанности главы будет его зам — Евгений Назаров.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Министерства. Постановление о временном назначении подписал губернатор региона Андрей Травников.

Напомним, министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов стал фигурантом уголовного дела — его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. По постановлению Центрального районного суда от 22 марта чиновник был арестован на два месяца.

Задержание Архипова произошло после того, как горожане на личном приеме у заместителя Генпрокурора России в СФО Дмитрия Демешина пожаловались на отвратительную работу «Экологии-Новосибирск». Контролировать компанию должен был министр ЖКХ, но со своей задачей он не справился.

— Архипов, зная, что региональный оператор «Экология-Новосибирск» не исполнил свои обязательства по соглашению и имеются основания для истребования в бюджет средств по банковской гарантии, действуя в интересах коммерческой организации, принял незаконное решение об отзыве ранее заявленного требования об уплате банком более 220 миллионов рублей, — огласили результаты проведения проверки в прокуратуре региона.

Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее редакция сообщала об аресте бывшего руководителя департамента транспорта Константина Васильева в суде Новосибирска. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.