Аномальные морозы отступят из Новосибирска уже на этой неделе

На смену аномальному холоду в Новосибирск придёт небольшой снег и -20 градусов.

По прогнозам синоптиков, приятные перемены жителей сибирской столицы ждут уже в четверг: -19 днём и -28 градусов ночью.

В последний рабочий день и выходные погода также проявит благосклонность: дневные температуры — 20 градусов, а ночью столбик термометра опустится до — 24. Местами пройдёт небольшой снег, небо обещает быть ясным.

По данным Gismeteo, температуры первых трёх рабочих дней этой недели продержатся в достаточно суровом режиме: днём от -31 до — 28 градусов. Самая холодная ночь выпадет на среду, 13 декабря: днём -29 градусов, а ночью температура упадёт до -36.

Ранее редакция сообщала о происшествии с водителем-дальнобойщиком из Баранула, который несколько суток простоял на трассе под Новосибирском в аномальные морозы.