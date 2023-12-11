Чиновников хотят пересадить на электромобили в Новосибирске

Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов внес предложение о пересадке чиновников на электрокары. Он считает, что такое решение популяризирует данный вид транспорта. Об этом Скатов заявил на форуме «Городские технологии».

По его словам, сегодня тренд задает Москва. Скатов привел пример с бесплатной парковкой и зарядкой при покупке Москвича. Поэтому он считает, что новосибирцев нужно обеспечить подобной инфраструктурой.

— Чтобы каждый имел возможность зарядить машину во дворе, на работе, в торговом центре, на парковках, — отметил чиновник.

Для этого нужно начать с себя.

— Мэрия Новосибирска должна пересадить чиновников на электрические автомобили, — сказал Артем Скатов.

Напомним, что к 2030 году в Новосибирске будет 40 тысяч автомобилей без выхлопных труб. По мнению экспертов, к концу XXI века количество электрокаров в Новосибирске увеличится в 100 раз. Свои машины новосибирцы будут в основном заряжать, а не заправлять. Аргументы за транспорт на электроэнергии — он дешев в эксплуатации и экологичен. Строительство сети заряжающих станций в Новосибирске потребует 1,3 миллиарда рублей инвестиций.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске к концу 2023 года появятся 40 зарядных станций для электромобилей.