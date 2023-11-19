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Ремонт Дмитровского моста запланирован в Новосибирске

  • 19/11/2023, 10:13
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Ремонт Дмитровского моста запланирован в Новосибирске
Мэрия ищет подрядчика для подготовки проектно-сметной документации.

Ремонт Дмитровского моста планируют в Новосибирске. На портале госзакупок опубликована информация о поиске подрядчика для проведения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации по объекту: «Мост через р. Обь на км 3+100 (Димитровский) автодороги проезд Энергетиков – пр. Димитрова». Стартовая цена контракта — 598 тысяч рублей. Победитель должен будет провести предпроектное обследование объекта и создать инженерно-топографический план.

Судя по техническому заданию, речь идет об обследовании всего Димитровского моста — 703 метра. Сроки ремонта не уточняются.

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  Напомним, что крупный ремонт на Димитровском моста в Новосибирске был сделан в 2018 году, однако вскоре на месте ремонта образовались трещины. Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков пояснял, что по нацпроекту БКД за 247 миллионов рублей отремонтировали только верхнюю часть дорожного полотна. По его словам, причина возникновения многочисленных ям не в качестве дорожного покрытия, а в основе моста, которую тогда не ремонтировали.

Стоит также отметить, что в 2024 года планируется ввод в эксплуатацию четвертого платного моста через Обь. При этом трафик по этому мосту должен составлять 68 тыс автомобилей в сутки. если трафик будет меньше то областной бюджет будет доплачивать концессионеру недополученную выручку.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области более 30 мостов находятся в неудовлетворительном состоянии.

Фото с сайта мэрии Новосибирска

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : ремонт моста Дмитровский мост


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