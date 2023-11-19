Ремонт Дмитровского моста запланирован в Новосибирске

Ремонт Дмитровского моста планируют в Новосибирске. На портале госзакупок опубликована информация о поиске подрядчика для проведения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации по объекту: «Мост через р. Обь на км 3+100 (Димитровский) автодороги проезд Энергетиков – пр. Димитрова». Стартовая цена контракта — 598 тысяч рублей. Победитель должен будет провести предпроектное обследование объекта и создать инженерно-топографический план.
Судя по техническому заданию, речь идет об обследовании всего Димитровского моста — 703 метра. Сроки ремонта не уточняются.
Стоит также отметить, что в 2024 года планируется ввод в эксплуатацию четвертого платного моста через Обь. При этом трафик по этому мосту должен составлять 68 тыс автомобилей в сутки. если трафик будет меньше то областной бюджет будет доплачивать концессионеру недополученную выручку.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области более 30 мостов находятся в неудовлетворительном состоянии.
Фото с сайта мэрии Новосибирска
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