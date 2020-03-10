Благотворительная акция от кондитерских Kuzina и АНО «Городок»

Сеть кондитерских Kuzina и АНО помощи людям с РАС «Городок» объявляют о старте совместной благотворительной акции «Кофе и городок», приуроченной ко 2 апреля – всемирному дню распространения информации об аутизме, сообщили в пресс-службе компании.

Так с 5 марта по 2 апреля 2020 года во всех кондитерских Kuzina в Новосибирске в прикассовой зоне можно будет приобрести специальное печенье с M&M’s, все вырученные средства от продажи которого будут направлены в АНО «Городок» для обеспечения помощи родителям с детьми с аутизмом.

— Мы понимаем всю значимость данной проблемы и хотим внести свой вклад в процесс ее решения. И уверены, что гости Kuzina также не смогут остаться в стороне и поддержат эту инициативу, – поделилась Евгения Головкова, управляющий партнер сети Kuzina.

АНО «Городок» – автономная некоммерческая организация, основной целью которой является привлечение внимания общественности к проблеме аутизма и помощь людям с расстройством аутистического спектра. В перспективе проект ставит перед собой задачу по созданию детальной, отлаженной и функционирующей среды, благодаря которой дети и взрослые с расстройством аутистического спектра смогут максимально легко проходить процесс социализации в современном обществе.

Kuzina – сеть уютных кондитерских из Новосибирска. Ассортимент Kuzina отвечает любому поводу и настроению – свежая выпечка на завтрак, идеи для ланча, кофейные и чайные напитки для прогулки, наборы пирожных для подарка или вечернего чаепития, торты для праздника. Основное конкурентное преимущество сети – это собственные производства, расположенные в Москве и Новосибирске. Сейчас сеть насчитывает более 60 кондитерских в Новосибирске, Барнауле, Томске, Якутске, Москве.

Фото предоставлено пресс-службой компании