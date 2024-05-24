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Антон Филатов: В моем окружении нет людей, которые бы участвовали в благотворительности ради пиара

  • 24/05/2024, 12:33
Автор: Оксана Мочалова
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Антон Филатов: В моем окружении нет людей, которые бы участвовали в благотворительности ради пиара
Антон Филатов прошел путь от подсобного рабочего до учредителя собственной компании по реализации интерьеров. Он рассказал, нужно ли использовать благотворительность в качестве продвижения себя или своего бизнеса.

— Антон Алексеевич, чем вы занимаетесь? Как вы пришли к созданию собственного бизнеса?

— Моя компания занимается реализацией интерьеров. Я начал работать в этой сфере 16 лет назад в качестве подсобного рабочего в бригаде. Очень быстро развивался, осваивал различные специальности, потом начал формировать свою команду. Это переросло в компанию, которая работает на рынке уже 12 лет. Мы реализуем различные проекты на территории Новосибирской области.

— Какая у вас миссия?

— Мы даем обществу красивые, качественные и долговечные интерьеры.

— Расскажите о ваших достижениях

— Одним из значимых достижений для меня является победа в прошлом году в номинации «Надежный ремонт-2023» на выставке S-Build, организованной Сибирской ассоциацией дизайнеров и архитекторов (САДА).

— Вы занимаетесь благотворительностью? С чего все началось?

— Я не понаслышке знаю, что такое нечего есть и нечего надеть. До сих пор вспоминаю свои завтраки перед учебой, которые состояли из куска хлеба, на который намазан холодный воздух. Именно холодный, потому что дома было еще и холодно. И все, на этом мой завтрак заканчивался. Вряд ли я когда-нибудь это забуду.

Когда я начал закрывать свои финансовые потребности, то понял, что нельзя жить только для себя. Я не могу пройти мимо людей, которые нуждаются в помощи. Не те, что ленятся и кричат о проблемах с деньгами, а люди, которые не могут улучшить свое материальное положение из-за внешних факторов. Это дети, оставленные без попечения родителей, или люди с ограниченными возможностями.

— Это был какой-то благотворительный взнос или волонтерская помощь?

— Нет, все банальнее: началось с милостыни. Я стал подавать милостыню людям, которые действительно нуждаются в помощи. Их видно. Не от хорошей жизни они выходят с кружкой к светофору или спускаются в метро.

— В каких акциях еще вы участвуете?

— Основная моя помощь — донорство. Я являюсь почетным донором. Регулярно сдаю кровь, иногда ко мне присоединяются коллеги из новосибирского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Периодически мы проводим массовые акции по сдаче крови, по 5-8 человек.

Кроме того, у нас в «Сибирской ассоциации прорабов» уже несколько лет действует благотворительный фонд, в который предприниматели делают взносы. Начиналось все со взаимодействия с региональной общественной организацией «Дыхание жизни», оказывающей помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Теперь средства из этого фонда мы перечисляем и на другие проекты, в том числе на продукты, материалы и оборудование по запросам участников специальной военной операции.

Антон Филатов: В моем окружении нет людей, которые бы участвовали в благотворительности ради пиара

— Делали ли вы благотворительные ремонты?

— Да, я принимал участие в таких ремонтах. Среди наиболее запомнившихся могу назвать ремонт кабинета для реабилитации детей с диагнозом ДЦП с последующим приобретением специализированного тренировочного оборудования. Это был как раз проект РОО «Дыхание жизни». Кроме того, оказывали адресную помощь погорельцам: делали ремонт в доме матери-одиночки. Эти проекты были реализованы в составе других предпринимателей из САП.

— Участвуют ли в благотворительности сотрудники вашей компании?

— Я считаю, что это дело каждого человека. Давить в таких делах, как благотворительность, нельзя.

— Как вы считаете, должен ли человек, делающий добрые дела, делать это публично? Рассказывать о своей деятельности?

— Мы иногда с коллегами по «ОПОРЕ РОССИИ» обсуждаем этот вопрос. Однозначного ответа нет. С одной стороны, рассказывая о своем участии, мы можем подать пример и привлечь к добрым делам больше людей. С другой — не по-христиански это как-то, неправильно. В Евангелии от Матфея сказано: «Когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне».

— По вашим наблюдениям, в Новосибирске предприниматели стали чаще подключаться к благотворительности?

— Думаю, по большей части люди это делают от чистого сердца, а не ради славы. Во всяком случае в моем окружении нет людей, которые бы участвовали в благотворительности ради пиара.

— Что бы вы могли посоветовать тем, кто хотел бы начать заниматься благотворительностью?

— Я бы советовал работать с проверенными фондами, с теми, кому доверяешь ты или твои знакомые. Потому что на самом деле мы не исключаем, что в этой сфере может быть большое количество мошенников.

Реклама. Рекламодатель Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

Фотографии предоставлены рекламодателем. Автор фото: Ольга Ветрова, Елена Сизикова

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России Опора За благотворительность


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