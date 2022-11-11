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АО «Разрез Колыванский» получило кредитный рейтинг А+ RU от агентства АКРА

  • 11/11/2022, 10:58
АКРА подтверждает кредитный рейтинг АО «Разрез Колыванский» на уровне A+(RU), прогноз «Стабильный».

АО «Разрез Колыванский» получило кредитный рейтинг А+ RU от агентства АКРАТакой прогноз предполагает, что в ближайшие 12-18 месяцев рейтинг с высокой долей вероятности не изменится.

Кредитный рейтинг компании базируется на определении ее оценки собственной кредитоспособности. В ее основе – себестоимость производства и ресурсная база, рыночная позиция и географическая диверсификация продаж, уровень корпоративного управления и другие факторы.

АО «Разрез Колыванский» – добывающий актив угольной компании ЭЛСИ, который занимается освоением Колыванского  и Горловского разрезов в Искитимском районе Новосибирской области. Предприятие ведет добычу высококачественного антрацита Ultra High Grade.

ООО «УК «ЭЛСИ» управляет комплексом угледобывающих и логистических активов в Республике Саха (Якутия), Хабаровском и Приморском крае, Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. По объемам добычи и транспортировки угля компания занимает 3-е место в РФ.

Фото с сайта ГК Элси

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : кредитный рейтинг ГК Элис бизнес


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