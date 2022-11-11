ТИОН нарастил выпуск систем очистки воздуха для медучреждений благодаря нацпроекту

В результате перенастройки производственных процессов на заводе компании «Аэросервис» оптимизирован участок сборки канального оборудования торговой марки «ТИОН». Это система обеззараживания и очистки воздуха, которая встраивается в вентиляцию медучреждений, является наиболее востребованной на рынке медицинского оборудования и поставляется в том числе по госконтрактам.

Специалисты предприятия и Регионального центра компетенций провели диагностику всех процессов от склада сырья до склада готовой продукции, выявили резервы для оптимизации, определили проблемы, помогли снизить потери. В итоге выработка выросла более чем на 20%.

«Участие в нацпроекте «Производительность труда» для нашей компании – стратегический шаг. Мы искали возможности оптимизировать процессы, сократить потери, повысить производительность именно с использованием инструментов бережливого производства. За эти полгода наши сотрудники смогли получить знания и практический опыт, а некоторые повысили квалификацию в рамках программы «Лидеры производительности», – говорит директор производства, снабжения и логистики ООО «Аэросервис» Алексей Лебедев.

На предприятии более чем на два часа удалось сократить сборку оборудования за счет внедрения стандартизированной работы и организации рабочего пространства. Кроме того, сотрудники тратили много времени на передвижения и перемещения продукции между производственными участками. Благодаря перепланировкам и переносу участков удалось сократить маршрут на 27% – более чем на два километра.

Алексей Лебедев добавил, что сотрудники производства активно предлагали идеи по улучшению процесса работы, которые затем реализовывались. Практика по подаче рационализаторских предложений на предприятии продолжается, за идеи с экономическим эффектом работники могут получить вознаграждение.

Начальник управления проектной деятельности и улучшения инвестиционного климата Минэкономразвития НСО Анна Кузнецова отметила, что несмотря на достаточно высокую производственную культуру в компании нашли резервы для улучшений.