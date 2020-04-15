АО «РЭС» активизирует работу по консолидации электросетей

Вот основные причины для передачи электросетей в АО «РЭС»:

УДОБНО. Не нужно больше беспокоиться об обслуживании объектов, соблюдении норм эксплуатации и охраны труда при выполнении работ в электроустановках.

БЕЗОПАСНО. Не нужно нести ответственность за надежность электроснабжения объектов, подключенных от Ваших сетей, и решать возникающие проблемы.

ВЫГОДНО. Вы избавитесь от массы издержек, связанных с оплатой текущего ремонта, потерь в электросетях, содержанием персонала и т.п.

НАДЕЖНО. Только крупнейшая электросетевое предприятие – такое как АО «РЭС», осуществляющее эксплуатацию и обслуживание более 85% электрических сетей на территории региона, – имеет достаточный уровень технической готовности и оснащения, высококвалифицированный персонал для качественного обслуживания электросетевых объектов.

УНИВЕРСАЛЬНО. Заявки принимаются и от физических, и от юридических лиц. Любой собственник участка электросети или даже отдельной электроустановки может передать этот объект в АО «РЭС». Вся информация представлена на сайте www.eseti.ru в специальном разделе «Передача объектов электросетевого хозяйства в АО «РЭС».

ПРОСТО. Заявку можно направить по электронной почте info@eseti.ru или обычным письмом по адресу 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16А.

БЫСТРО. Срок рассмотрения заявки по передаче электрических сетей АО «РЭС» не превышает 60 календарных дней при условии предоставления необходимого пакета документов.

Эксплуатацией объектов электросетевого хозяйства должны заниматься профессионалы. Поэтому выбирая АО «РЭС», Вы можете быть уверены в качественном и бесперебойном электроснабжении Ваших объектов, будь то крупный завод, малое предприятие или жилой дом.

В целом, консолидация электросетей – стратегическое направление развития электросетевого комплекса региона.

Фото предоставлено пресс-службой компании