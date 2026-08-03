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Власть Город Общество

В течение июля сотни жителей Новосибирска пять раз оставались без света

Автор: Юлия Данилова

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Власти связывают перебои с погодными условиями, а также «внешним воздействием»

Опять нет света

Жители Бронных переулков в Новосибирске жалуются на регулярные отключения электричества. Только долгосрочные отключения фиксируются по несколько раз в месяц:

  • 15 и 17 февраля отключение электричества.
  • 2 апреля отключение света
  • 10, 19 и 30 июня отключение света
  • 3, 9, 13, 14, 26 июля света не было несколько часов.

Плюс люди пишут в соцсетях, что есть и краткосрочные перебои, а также падение напряжения. Жители переулков жалуются, что у них выходят из строя бытовые приборы, отключаются насосы, нет воды, газа. Зимой при отключении электричества не работают газовые и электрические котлы.

Перебои затрагивают и расположенные в округе магазины, а также ограничивают работу местного ФАП, так как вакцины приходится вывозить в поликлинику на Герцена.

Майнеры виноваты? 

Стоит отметить, что в комментариях жители частного сектора высказывают свои версии регулярных перебоев с электричеством:

  • Активное строительство многоквартирных домов к которому сеть оказалась не готова;
  • Майнинг криптовалюты, который «сжирает» большие объемы электричества;
  • Отсутствие средств на полноценный ремонт электросетей, позволяющий минимизировать аварийные ситуации;
  • Использование устаревших технологий для сетей, в частности, кабеля с алюминием, вместо медного.

Версия мэрии

В департаменте энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, со ссылкой на филиал АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети», в ответ на запрос Infopro54 пояснили, что в частном секторе на Бронных переулках города расположено большое количество жилых домов, подключенных к электроснабжению от различных источников питания.

— Питающая электрическая сеть 10 кВт в данном районе сложная и разветвленная. Случаев одновременного отключения всех жилых домов рассматриваемого территориального объединения не было, однако имелись локальные аварийные события, включая события при отключении нескольких питающих трансформаторных подстанций, — говорится в ответе, полученном редакцией.

Основными причинами технологических нарушений, как сообщили в мэрии, являются факторы, на которые сетевая организация не имеет влияния:

  • воздействие неблагоприятных погодных условий (грозы, шквалистый ветер, метели, аномальные температуры — как холод, так и жара);
  • внешние воздействия на электроустановки (производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе, воздействие животных и птиц).

— Аварийные ситуации ликвидируются в максимально короткие сроки в пределах установленных нормативов, — подчеркнули в мэрии.

Не только на Бронных

При этом в муниципалитете отметили, что по информации филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети», локальные аварийные события частного жилого сектора также фиксируются и в других районах города.

— Как правило речь идет о территориях с воздушными линиями электропередач большой протяженности, которые больше всего подвержены внешним воздействиям. Системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО) для снижения аварийности планомерно реализуются производственные программы по техническому обслуживанию и ремонту электросетевого комплекса города Новосибирска и Новосибирской области, при постоянном увеличении финансовых вложений в функционирование электросетевой инфраструктуры региона, —  подчеркнули в департаменте ЖКХ.

Ранее редакция сообщала о том, что в июне новосибирцы побили рекорд по летнему потреблению электроэнергии. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Власть Город Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : электроснабжение отключение жкх

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