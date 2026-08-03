В течение июля сотни жителей Новосибирска пять раз оставались без света

Опять нет света
Жители Бронных переулков в Новосибирске жалуются на регулярные отключения электричества. Только долгосрочные отключения фиксируются по несколько раз в месяц:
- 15 и 17 февраля отключение электричества.
- 2 апреля отключение света
- 10, 19 и 30 июня отключение света
- 3, 9, 13, 14, 26 июля света не было несколько часов.
Плюс люди пишут в соцсетях, что есть и краткосрочные перебои, а также падение напряжения. Жители переулков жалуются, что у них выходят из строя бытовые приборы, отключаются насосы, нет воды, газа. Зимой при отключении электричества не работают газовые и электрические котлы.
Перебои затрагивают и расположенные в округе магазины, а также ограничивают работу местного ФАП, так как вакцины приходится вывозить в поликлинику на Герцена.
Майнеры виноваты?
Стоит отметить, что в комментариях жители частного сектора высказывают свои версии регулярных перебоев с электричеством:
- Активное строительство многоквартирных домов к которому сеть оказалась не готова;
- Майнинг криптовалюты, который «сжирает» большие объемы электричества;
- Отсутствие средств на полноценный ремонт электросетей, позволяющий минимизировать аварийные ситуации;
- Использование устаревших технологий для сетей, в частности, кабеля с алюминием, вместо медного.
Версия мэрии
В департаменте энергетики и ЖКХ мэрии Новосибирска, со ссылкой на филиал АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети», в ответ на запрос Infopro54 пояснили, что в частном секторе на Бронных переулках города расположено большое количество жилых домов, подключенных к электроснабжению от различных источников питания.
— Питающая электрическая сеть 10 кВт в данном районе сложная и разветвленная. Случаев одновременного отключения всех жилых домов рассматриваемого территориального объединения не было, однако имелись локальные аварийные события, включая события при отключении нескольких питающих трансформаторных подстанций, — говорится в ответе, полученном редакцией.
Основными причинами технологических нарушений, как сообщили в мэрии, являются факторы, на которые сетевая организация не имеет влияния:
- воздействие неблагоприятных погодных условий (грозы, шквалистый ветер, метели, аномальные температуры — как холод, так и жара);
- внешние воздействия на электроустановки (производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства, воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе, воздействие животных и птиц).
— Аварийные ситуации ликвидируются в максимально короткие сроки в пределах установленных нормативов, — подчеркнули в мэрии.
Не только на Бронных
При этом в муниципалитете отметили, что по информации филиала АО «РЭС» «Новосибирские городские электрические сети», локальные аварийные события частного жилого сектора также фиксируются и в других районах города.
— Как правило речь идет о территориях с воздушными линиями электропередач большой протяженности, которые больше всего подвержены внешним воздействиям. Системообразующей территориальной сетевой организацией (СТСО) для снижения аварийности планомерно реализуются производственные программы по техническому обслуживанию и ремонту электросетевого комплекса города Новосибирска и Новосибирской области, при постоянном увеличении финансовых вложений в функционирование электросетевой инфраструктуры региона, — подчеркнули в департаменте ЖКХ.
Ранее редакция сообщала о том, что в июне новосибирцы побили рекорд по летнему потреблению электроэнергии.