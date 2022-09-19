Сибирские леса берут под видео- и фотонаблюдение

— По сравнению с прошлым годом, количество случаев незаконных рубок лесных насаждений сократилось на 15%, по объему — на 32%. При этом показатели по выявлению незаконных рубок выросли на 43%, — сообщил на пресс-конференции заместитель начальника департамента лесного хозяйства Юрий Иванько. — На 1 сентября 2022 года в округе было незаконно было заготовлены 142 тысяч кубометров леса. В аналогичном периоде прошлого года — 207 тысяч кубометров. Сумма ущерба составила 1,3 млрд и 2,2 млрд рублей соответственно.

— Динамика незаконных рубок снижается. С одной стороны, мы видим экономический фактор: высокая цена на пиломатериалы и дрова, но с другой люди понимают, что желание сэкономить может обернуться штрафами на несопоставимые суммы, а то и уголовным делом, — констатирует Иванько.

В Республике Тыва незаконные рубки в 2022 году сократились на 58%, в Иркутске — на 52%, в Хакасии — на 52%, в Кемеровской области — на 31%. При этом на Алтае количество выявленных нарушителей выросло на 55%, в Хакасии — на 61%, в Красноярске — на 38%, в Кемерове — на 8%. По словам Юрия Иванько, эти результаты достигнуты благодаря дистанционному мониторингу и непрерывному дистанционному мониторингу. Также надзорные органы используют беспилотники, фотоловушки, изменение маршрутов и кратности патрулирования.

По словам заместителя начальника Сибирского таможенного управления, начальника Сибирской оперативной таможни Алексея Яковлева, с начала 2022 года таможенники возбудили 59 уголовных дел по экспорту леса, из них 57 о контрабанде, 2 — об уклонения от уплаты таможенных платежей. Основным направлением контрабанды леса являются Китай, а также страны СНГ. Набольшее количество дел возбуждено в Иркутске, Красноярске и Хакасии. При этом официальный экспорт леса в КНР вырос в 1,5-2 раза.

— В этом году мы выявили новый способ контрабанды — дозагрузка транспортных средств после проведения транспортного таможенного контроля, — пояснил Яковлев. — С этими нарушениями работает мобильная группа.

С участием территориальных подразделений МВД и региональных пограничных управлений ФСБ таможенники возбудили еще 28 уголовных дел о контрабанде лесов.

По данным начальника отдела финансового контроля и администрирования платежей департамента лесного хозяйства по СФО Марии Меньщиковой, совокупное поступление платежей по лесопользованию в округе в первом полугодии 2022 года составило 5 млрд рублей. Для сравнения: в 2020 за весь год — 8,8 млрд, в 2021 году — около 10 млрд. В лидерах Иркутск (2 млрд) и Красноярск (1,5 млрд). На долю Сибири приходится 21% от всех платежей российского лесного комплекса.

Мария Меньщикова не исключила, что объем отчислений от предприятий отрасли в перспективе увеличится, так как в округе реализуются крупные инвестиционные проекты, связанные с лесопользованием: по 8 в Иркутской области и Красноярском крае, и 2 — в Томской области.

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