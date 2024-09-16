Почти 30 мигрантов незаконно прописали в своих квартирах жители Новосибирска

Двое жителей Ленинского Новосибирска незаконно прописали в своих квартирах 29 мигрантов. За свои услуги 57-летний мужчина и 33-летняя женщина брали с иностранцев по одной тысяче рублей. Хозяева «резиновых» квартир все деньги потратили на себя любимых.
Ушлых сибиряков выявили сотрудники Ленинской районной прокуратуры.
— Прокуратура района обратилась в суд с исковыми заявлениями о признании сделок по передаче полученных сумм за фиктивную регистрацию ничтожными. Суд признал исковые требования прокуратуры обоснованными и обратил в доход РФ денежные средства, добытые преступным путем, — рассказала старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.
Ранее редакция сообщала о том, что в Бердске на хозяина «резиновой» квартиры с мигрантами завели уголовное дело. Предприимчивый мужчина успел прописать в своем жилище 31 иностранца.
Источник фото: пресс-служба прокуратуры НСО
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