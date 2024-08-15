Экс-подрядчик станции метро «Спортивная» в Новосибирске назвал в суде потенциального преемника

В начале августа ООО «СпецТрансСтрой» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к МП «Метро МиР» о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по строительству станции метро «Спортивная».

12 августа «СпецТрансСтрой» направил в суд ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета заказчику МП «Метро МиР» совершать какие-либо действия по завершению строительства и вводу в эксплуатации станции метро «Спортивная». Представители компании также потребовали запретить мэрии заключать договоры с третьими лицами (новыми подрядчиками) на выполнение соответствующих работ, поставку товаров, оказание услуг до вступления в законную силу решения.

— Как указывает в своем заявлении истец, единственной целью заявления заказчиком одностороннего отказа от исполнения контракта является намерение передать выполнение соответствующих работ третьему лицу — привлеченному МП «Метро МиР» подрядчику, — говорится в материалах суда.

Основной причиной невозможности завершения работ ООО «СпецТрансСтрой» называет(проектно-сметной и рабочей). В частности, в заявлении идет речь о компании ООО «Акви Технолоджи», которая, по версии «СпецТрансСтрой», является субподрядчиком на станции метро «Спортивная» и не предоставляет исполнительную документацию генеральному подрядчику — ООО «СпецТрансСтрой», при этом компания

В документах также указывается, что руководителем и учредителем ООО «Акви Технолоджи» является Дмитрий Клиросов (По данным Seldon.Basis, ему принадлежат 65% компании. — Ред.). Как заявляет истец, Клиросов ранее являлся сотрудником ООО «СпецТрансСтрой». Учредителем компании с августа 2023 года также является супруга ранее бывшего и.о. директора МП «Метро МиР» Андрея Счастливого — Мария Кагарманова/Счастливая (20%). С 27 ноября 2023-го по июнь 2024-го она также являлась участником аффилированной с «Метро МиР» организации ООО «Метромиркомплект» (20%). По данным Seldon.Basis, 50% «Метромиркомплекта» принадлежат «Метро МиР».

— По мнению заявителя, целью расторжения контракта (по строительству станции метро «Спортивная») является передача выполнения работ аффилированному с МП «Метро МиР» подрядчику — ООО «Акви Технолоджи», — говорится в документах Арбитражного суда Новосибирской области.

Истец опасается, что непринятие обеспечительных мер затруднит для него возможность продолжить выполнение работ в рамках контракта после признания решения заказчика. Кроме того, «СпецТрансСтрой» опасается, что при заходе на объект другого подрядчика выполненные компанией работы, а также материалы и оборудование, которые не оплачены заказчиком, могут быть «демонтированы, повреждены либо просто не учтены в результате выполнения работ по завершению строительства объекта».

Суд ходатайство «СпецТрансСтрой» удовлетворить отказался.

Напомним, мэрия Новосибирска 6 августа в одностороннем порядке расторгла договор на строительство станции метро «Спортивная» с компанией «СпецТрансСтрой». В мэрии заявили, что работы на объекте не ведутся восьмой месяц подряд. Ранее в муниципалитете поясняли, что после расторжения контракта мэрия приступит к поиску нового подрядчика.

ООО «Акви Технолоджи» создано в 2008 году в Тюмени. Директором компании с того времени является Дмитрий Клиросов. Уставный капитал — 25 тысяч рублей. Выручка за 2023 год — 364 млн рублей (+30%), чистая прибыль — 24,8 млн рублей (+2782%).

Ранее редакция сообщала о том, что налоговики требуют признать экс-подрядчика станции метро «Спортивная» в Новосибирске банкротом.