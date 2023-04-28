Апелляция подтвердила отмену запрета на торговлю на Малыгинском рынке

Вступило в законную силу решение суда, отменяющее запрет ряду коммерческих структур (ИП Стыценко, ООО «МАСАДАН», ООО «ТОРГСЕРВИС») торговать пищевыми продуктами на участке ул. Малыгина на территории Верх-Тулинского сельсовета. На запрете настаивала прокуратура Новосибирского района. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как напоминают в суде фабулу дела, прокуратура, по многочисленным жалобам граждан, провела проверку соблюдения земельного, санитарно-эпидемиологического законодательства при использовании земельного участка на котором расположены торговые точки. Однако, в суде первой инстанции (Новосибирский районный суд) в ноябре прошлого года не нашли подтверждения факты торговли и несанкционированного хранения продуктов на указанной территории. Апелляционный суд оставил это решение без изменения.

— Также суд установил, что к этому делу не имеет отношение решение Ленинского суда Новосибирска по административному делу по иску прокурора города, которым признано незаконным бездействие мэрии, выразившееся в непринятии мер, направленных на установление санитарно-защитной зоны кладбища «Клещихинское», поскольку указанное решение каких-либо выводов о нарушении ответчиками санитарно-эпидемиологических требований не содержит, — сообщает пресс-служба суда. — По результатам экспертизы атмосферного воздуха, почвы и выданным эпидемиологическим заключениям по проектам санзон для кладбища «Клещихинское» МКУ «Ритуальные услуги», полигона ТКО «Левобережный» МУП «Спецавтохозяйство» факты возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью не установлены.

Напомним, что ситуация на ул. Малыгина, в том числе, на территории Новосибирска, что называется, долгоиграющая. Местные жители не первый год требуют установления санитарно-защитной зоны для таких объектов, как Клещихинское кладбище, Хилокский рынок и мусорный полигон. Данная ситуация неоднократно оказывалась в поле зрения председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, к которому «малыгинцы» обращались в ходе приёма.

В марте мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил о выделении санитарной зоны в районе кладбища.

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