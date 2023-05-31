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Имущество бывшего оператора мусорного рынка области Экологии-Новосибирск пересчитали

  • 31/05/2023, 17:06
Автор:
имущество Экологии-Новосибирск
Теперь его выставят на продажу для расчета с кредиторами.

Конкурсный управляющий ООО «Экология-Новосибирск» Владислав Баряев опубликовал результаты инвентаризации имущества компании, которая четыре года работала региональным оператором по утилизации твердых коммунальных отходов в Новосибирской области, а также планировала реализовывать мусорную концессию.

Судя по опубликованной информации, в списке имущества компании числятся: бытовые модули, бензин, сервера, 5 автомобилей (1 — Mitsubishi, 3 — Лада 21901, Лада Granta — 1), межсетевые экраны, коммутаторы, мусоровозы, бензогенератор, компрессор, бачки маслонагнетателя, различные ключи, минимойка, различные контейнеры для отходов, различные офисные принадлежности с компьютерами, различные муфты и кабеля. Общая сумма описанного имущества составляет почти 240 млн рублей.

Напомним, иск по поводу самобанкротства компания подала в конце 2021 года, с февраля 2022 года находится в банкротстве. В октябре 2022 года в «Экологии – Новосибирск» была прекращена процедура наблюдения, введено внешнее управление и прекращены полномочия гендиректора Ларисы Анисимовой.

В марте 2023 решением Арбитражного суда Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» признано банкротом, в компании была введена процедура конкурсного производства.

В феврале 2023 арбитражный суд Новосибирской области отказал  в удовлетворении заявления внешнего управляющего ООО «Экология-Новосибирск» (входит в группу «ВИС») Владислава Баряева, в котором он просил привлечь к субсидиарной ответственности по кредиторской задолженности компании группу ВИС. Владислав Баряев просил наложить арест на имущество ООО «ЭкоТранс-Н», ООО «КПФ», ООО «ПФ «ВИС», Группа «ВИС» (АО) на сумму в пределах 880,7 млн рублей.

Однако, через несколько месяцев, в мае Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил ходатайство ООО «Экосервис» по делу о банкротстве регионального оператора ООО «Экология-Новосибирск». «Экосервис» потребовал наложить арест на недвижимое имущество контролирующих должника компаний (ООО «ЭкоТранс-Н», ООО «КПФ», ООО «ПФ ВИС» и АО «Группа ВИС») также на сумму более 880 млн рублей. Также компания просила запретить осуществление сделок с этим имуществом.

Напомним, в конце 2012 года пресс-служба Группы компаний «ВИС» сообщала, что закупила для работы ООО «Экология–Новосибирск» мусорные контейнеры и 15 единиц мусороуборочной техники (по цене около 5 млн рублей за штуку). В планах группы была покупка для дочерней компании еще 30 единиц машин.

Ранее редакция сообщала о том, что арбитражный суд отказал «Новосибирскому картонно-бумажному комбинату» в допуске к конкурсу по мусорной концессии.

Фото: pixabay.com — succo

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Экология-Новосибирск ТКО банкротство


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