Арестовано имущество директора школы олимпийского резерва в Новосибирске

По ходатайству следствия суд наложил арест на имущество директора «Спортивной школ олимпийского резерва «Центр водных видов спорта» Дмитрия Оленикова.

Речь идет об автомобиле, 4 объектах недвижимости и изъятых денежных средствах. Прокурор области заявил гражданский иск о взыскании с Оленикова 6,4 млн рублей. По версии прокуратуры, он присвоил деньги через заключение фиктивных договоров.

Напомним, Дмитрий Оленников был задержан в начале апреля. По версии следствия, с сентября 2020-го по ноябрь 2022 года он оплачивал коммуналку и аренду бассейна в Центральном районе города. Однако бассейн Центром «ВВС» не использовался, а был предоставлен другой организации для занятий детским плаванием. Помимо этого, с октября 2020 по февраль 2024 года, Олеников получил от сотрудника детской школы плавания, которая пользовалась бассейном, взятку около 1,4 миллиона. Деньги предназначались за аренду бассейна.

Ранее редакция сообщала о том, что директора Центра водных видов спорта Дмитрия Оленикова отправили в СИЗО.