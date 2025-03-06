Ребёнок, похищенный отцом в Новосибирске, находится в Австралии

Отец похищенного 6-летнего мальчика через адвокатов предоставил доказательство того, что ребенок находится с ним в Австралии. Он покинул Россию, следуя по маршруту: Белоруссия – Латвия – Лондон – Австралия.

По данным телеграм-канала Mash, мужчина собирается судится с экс-женой. В своём обращении в суд он выразил беспокойство о том, что на его сына негативно влияет российская пропаганда. Мужчина также сообщил, что его сын мечтает стать военным, и это его пугает. Кроме того, он обеспокоен тем, что в небе над Новосибирском летают истребители, и считает, что это может быть опасно для города.

— Жить там небезопасно. Над головой, где дети жили с Верой, ежедневно пролетали истребители. Шум от самолётов был настолько громким, что мог разбудить меня, — цитирует издание иск в суд.

Напомним, что днём 16 февраля 2025 года на одной из улиц в Центральном районе Новосибирска 40-летний мужчина в присутствии своей бывшей жены похитил их 6-летнего сына. Совместно с другими лицами он посадил ребенка в автомобиль и скрылся с ним в неизвестном направлении.

Ранее редакция сообщала о том, что дело о похищении человека и вымогательстве передано в суд Новосибирска. Мужчину удерживали в реабилитационном центре.