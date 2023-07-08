Арт-концепцию аэропорта Толмачево оценили эксперты

Аэропорт Новосибирска вошел в подборку региональных аэропортов с интересными фишками, который составили эксперты сервис путешествий Туту. Речь идет о деревьях-турбинах.

— Потолок в новом терминале Толмачёво подпирают гигантские светящиеся конструкции, похожие одновременно на турбины самолета и деревья, — отмечают эксперты. — Пассажиры также могут увидеть стенды с копиями шедевров Новосибирского художественного музея — картин Сурикова, Тропинина, Брюллова, Шишкина, а также скульптуру «Покорение Сибири». Скульптура изображает атамана Ермака на коне, девушку и волка. Образ девушки символизирует красоту Сибири, а волка — мощь и силу.

В список аэропортов с интересными фишками из сибирских регионов также попал аэропорт имени Дмитрия Хворостовского в Красноярске.

— В 2021 году в аэропорту появился спутник «Экспресс-АМ8». Макет в натуральную величину висит под потолком в центральном холле, — пояснили в сервисе путешествий. — Настоящий «Экспресс-АМ8» сделали в Железногорске, в Красноярском крае, и запустили на орбиту в 2015 году. Он обеспечивает услуги связи и доступ в интернет.

Ранее редакция сообщала о том, что в Толмачево открылся капсульный отель.