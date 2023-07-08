Вместо гаражей рядом с ТЦ «Аурой» появятся высотные дома

На комиссии по проектам комплексного развития территорий в мэрии был рассмотрен проект застройки улиц Военной и Ипподромской — в районе ТЦ «Аура». Сейчас эта территория площадью 105 га занята гаражными обществами в которых состоит несколько тысяч гаражей, а также частными домами. Освоение участка будет идти тремя этапами — до 2037 года.

На первом этапе реализации проекта планируется построить многоквартирные дома — около 300 тыс квадратов на площади 13 га, а также детский сад.

На следующих этапах будет застроено еще 13 га — 300 тыс кв метров жилья, а также детский сад и школа.

Проект КРТ будет вынесен на согласование регионального правительства, а затем выставлен на аукцион.

— Как правило, эти территории находятся в запущенном состоянии, но если их вовлечь в строительный оборот, то они будут привлекательны для застройщиков. Здесь можно использовать разные механизмы. К примеру, те же гаражи или старые многоэтажные дома выкупать по справедливой цене при получении согласия 2/3 собственников. Либо вместо капитальных гаражей предлагать владельцам место в многоуровневой парковке (как в Москве), — комментировал Поляков.

Напомним, что площадки, занятые гаражами и расположенные в центре города, давно интересуют застройщиков. В частности, в 2021 году депутат Заксобрания, девелопер Илья Поляков говорил, что в Центральном, Заельцовском, Октябрьском районах Новосибирска довольно много площадок, которые заняты частным сектором, гаражными кооперативами и старыми промпредприятиями.

В июне 2023 года также стало известно, что мэрия Новосибирска намерена запустить проект комплексного развития территории (КРТ) жилой застройки площадью 21,5 га в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала в Октябрьском районе города Новосибирска. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте мэрии. Согласно документу, на территории планируется снести около 300 частных домов и построить 472 тысячи кв. м новой недвижимости.

Ранее редакция сообщала о проблемах, которые возникли при проведении тендера по КРТ на привлекательный участок в центре Новосибирска.