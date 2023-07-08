В МЖК Восточный построят новый ресторан

Мэрия Новосибирска 6 июля выдала ООО «Рента-Центр» разрешение на строительство нового одноэтажного ресторана площадью 826 кв метров с одновременным пребыванием не более 49 человек, об этом сообщил НГС. Разрешение на строительство заведения действует до 11 января 2025 года. По данным кадастровой карты, заведение планируется разместить вблизи остановки наземного транспорта «Лазурная». Площадь земельного участка — 4465 квадратных метров.

По данным Seldon.Basis, ООО «Рента-Центр» создано в 2011 году, уставный капитал — 10 тыс руб. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Директором и собственником компании является Иван Мальцев. Выручка компании по итогам 2022 года 11,9 млн рублей (+100% к 2021 году), чистый убыток — 8 тыс рублей (в 2021 году прибыль 52 тыс рублей). Мальцев также является учредителем ООО «Компания Атолл-ТС», ООО «Таррент»

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