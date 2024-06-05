Артем Шушеньков: Желание заниматься благотворительностью — это неиссякаемый источник энергии

— Артем Вячеславович, расскажите о своем бизнесе. Чем вы занимаетесь и кто ваши потребители?

— На сегодняшний день у меня управляющая компания AMG (Anton Management Group). Она занимается комплексным управлением как своих бизнес-проектов, так и бизнес-проектов партнеров. Сегодня это 14 различных проектов. Среди них бильярдный клуб Central Billiard Club (работает в концепции «еда плюс что-то»), детский центр «Сливки» (семейное кафе-кондитерская с большим игровым пространством), база отдыха «Зеленая поляна» на 190 койко-мест в Бурмистрово. Кроме того, я управляю пищевым производством, торговыми компаниями и другими. Наша компания — резидент Технопарка.

Еще я являюсь управляющим партнером мужского клуба предпринимателей Level up, резидентами которого являются 250 мужчин-предпринимателей и основателем клуба Level life — сообщества предпринимателей для женщин и мужчин. Поэтому наши потребители — огромное количество людей формата B2B, B2C, B2G-бизнеса.

— А как давно вы стали предпринимателем?

— Пожалуй, еще в детстве, потому что родился и рос в предпринимательской семье. Мои родители были одними из первых предпринимателей в современной России. Теми самыми, которые после открытия железного занавеса отправились с клетчатыми сумками что-то покупать и продавать. По сути, я первое поколение, которое могло вырасти в предпринимательской семье, и так произошло.

— В чем особенность ваших компаний?

— Мы даем высокое качество и сервис наших продуктов вне зависимости от того, чем занимается компания. Особенность — в подходах.

— Расскажите о ваших достижениях

— Мне 32 года. Я многодетный отец — у меня трое детей и многодетный предприниматель — у меня много различных бизнесов. Ключевыми достижениями считаю свои 14 проектов с активами более миллиарда рублей и тот факт, что свой первый миллион долларов я заработал, не вложив ни рубля (управляя чужими компаниями). В настоящий момент пишу книгу о том, как путешествовать, отдыхать и наблюдать за ростом твоего бизнеса. Это как раз про управление различными проектами и организацию менеджмента в такой компании.

— Какова ваша миссия?

— Моя миссия как предпринимателя очень проста — я хочу влиять на этот мир. Мы развиваем предпринимателей, делаем больше созидающих людей, способных изменить мир в лучшую сторону в каждом из жизненно важных аспектов человечества. Такая миссия у нас, у нашего сообщества предпринимателей. Эту миссию я транслирую и в других своих компаниях. Все проекты можно разделить на три блока. Первый — социальный бизнес. Социальный не от «бесплатный», а от «социум» — народ. Второй блок обеспечивает денежный поток. Он используется на развитие бизнеса, инфраструктурные и социально значимые проекты, а также для воплощения своих желаний. Третий — благотворительные проекты.

— Как давно вы занимаетесь благотворительностью?

— Благотворительностью я занимался и занимаюсь всегда. Очень часто мы слышим, что «сейчас я заработаю миллион, миллиард или какую-то еще сумму и сразу начну заниматься благотворительностью». Это абсолютно не моя идея. Считаю, что если человек занимается благотворительностью, то занимается ею всегда. Заработал 1000 рублей — пожертвовал 100 из них, заработал миллион — пожертвовал 100 тысяч. Вот формула, которой я придерживаюсь.

— Каким группам населения вы помогаете и почему? Кому чаще всего требуется помощь?

— Я всегда стараюсь помогать тем, кто обращается за помощью. Если человек обратился ко мне, значит, ему нужна именно моя помощь, и моя миссия — помочь. На сегодняшний день наибольшее количество просьб поступает из зоны специальной военной операции. Помогаем нашим бойцам. Раньше основной акцент делали на детях. Я много лет занимаюсь пищевыми производствами и общественным питанием, поэтому очень часто помогали детским домам, школам, различным мероприятиям в плане организации питания, предоставляли продукты.

— Расскажите о проектах, в которых еще участвовали?

— К нам часто обращаются люди, когда нужно организовать какое-то мероприятие для детей. Мы можем организовать их перевозку, нанять автобусы. Кроме того, с удовольствием предоставляем, например, пряники для раскраски, куличи на Пасху или проводим какой-то мастер-класс. Проектов очень много. Был проект, когда мы вывозили детей из Донецка в Новосибирский кадетский корпус. Строили храмы, жертвовали на купола и колокола. Очень часто помощь идет от запроса.

— Над какими проектами работаете на данный момент?

— Сейчас мы создаем благотворительный фонд под названием «Пряник мира». На сегодняшний день одной из острейших проблем в нашем государстве является специальная военная операция, поэтому он направлен на поддержку наших ребят, которые находятся в зоне СВО, а также их семей. Суть проекта — пожертвуй сумму в благотворительный проект, получи пряник или отправь его во благо на СВО.

Идея этого проекта — сделать благотворительность легкой. Мы хотим, чтобы людям хотелось делиться друг с другом. Чтобы получился вирусный эффект, и мы смогли сделать благотворительность как реку, а не как бочку, из которой постоянно зачерпываем. Средства из этого фонда будут идти по необходимым направлениям: одежда, оборудование, техника и т.д. Мы уже отправили более 10 фур гуманитарной помощи.

— Поощряется ли у вас корпоративное волонтерство?

— Мы практически всегда участвуем в различных мероприятиях. Очень часто организуем их сами. У нас есть семьи, которые наши ребята курируют на регулярной основе. Мы помогаем им вещами, деньгами, а когда необходимо — личным общением. Также оказываем помощь детским домам.

— В чем, на ваш взгляд, заключается польза занятия благотворительностью для бизнеса и его руководителя?

— Благотворительность — это не вопрос каких-то льгот, социальных благ, премий, наград и так далее. Максимальная польза заключается в положительных эмоциях, которые ты испытываешь. Желание помогать, заниматься благотворительностью — это неиссякаемый источник энергии, можно бесконечно улучшаться в этом направлении. Если человек, например, жертвует 10% своего дохода и хочет жертвовать больше, значит, он может больше созидать, больше зарабатывать, больше создавать каких-то крутых проектов.

— Как вы считаете, важно ли рассказывать о добрых делах?

— Моей коронной фразой долгое время было «делай тайно и воздастся явно». Я никогда не рассказывал о добрых делах, мы помогали потихоньку. Позже мне пришла такая мысль, что на самом деле мы являемся примером для общества, много кого ведем за собой. Поэтому важно об этом рассказывать и вовлекать людей в этот процесс.

— Есть среди ваших друзей такие же благотворители, как вы?

— Да, я живу в прекрасном обществе людей, которые постоянно участвуют в различных проектах. Они всегда с удовольствием поддерживают многие мои проекты, поддерживают многие процессы, в которые я пытаюсь их вовлечь. Поэтому я с уверенностью могу сказать, что у меня много таких друзей.

— Что посоветуете тем, кто хочет начать помогать другим?

— Все очень просто: нужно брать и делать. Если нет возможности помочь финансово, можно помогать делами: поучаствовать в субботнике или покрасить лавочку у себя во дворе. Это сделает мир вокруг лучше. Для меня это тоже является благотворительностью.