Андрей Колесников: Срок интеллектуальной защиты брендов ушедших из России компаний заканчивается

Руководитель практики по защите интеллектуальных прав АБ «Гребнева и партнеры» Андрей Колесников рассказал редакции Inforpo54 о том, что у российских предпринимателей появляется возможность переоформить на себя бренды ушедших с рынка РФ компаний, о нюансах работы с товарными знаками для физлиц, а также о том, что ожидается повышение пошлин на регистрацию интеллектуальных прав.

Не пользуешься — отдай

— Андрей, с 2022 года с российского рынка ушли многие иностранные правообладатели. Могут ли отечественные компании использовать их бренды? Каковы сроки давности резервирования брендов на российском рынке, если компания на нем не работает?

— Российское законодательство позволяет любому заинтересованному лицу, которое хочет использовать обозначение, бренд, дублирующий товарный знак ушедшей с отечественного рынка компании, сделать это, но только через три года после ее ухода. Для этого нужно обратиться к правообладателю с запросом о передаче новому владельцу товарного знака или о добровольном отказе от его использования на рынке России. Если правообладатель на это обращение не отреагирует, то можно обращаться с заявлением в специализированный суд по интеллектуальным правам. Суд прекратит действие товарного знака за его фактическое неиспользование, после этого заинтересованные лица могут зарегистрировать его по новой заявке.

— От какой даты нужно отсчитывать эти три года? Когда вы ожидаете поступление таких заявлений в суды?

— Многие иностранные компании ушли с рынка РФ в 2022 году, а значит, в 2025-м появляется возможность заявить о прекращении товарного знака в связи с его неиспользованием в течение трех лет. Так что этот момент скоро наступит. Не исключаю, что мы увидим достаточно большое количество подобных заявлений и исков, что будет много лиц, заинтересованных в том, чтобы перевести на себя бренды ушедших иностранных компаний.

При этом правообладатель товарного знака в суде должен будет доказать, что предыдущие три года (с момента обращения в суд) он использовал товарный знак на территории России. Если он этого не докажет, то право на товарный знак вполне может быть прекращено — и товарный знак в итоге будет зарегистрирован за заинтересованным лицом. Например, IKEA закрыла в РФ свои стационарные точки присутствия, и ей будет сложно доказать этот факт, если она захочет сохранить за собой свой бренд в нашей стране.

Если речь идет о товарном знаке, который маркирует какой-то товар, например Heineken, Coca-Cola, Carlsberg, то, несмотря на уход правообладателей из страны и закрытие заводов, в качестве доказательства работы на рынке они могут использовать факт поставок продукции в Россию. Если ее импорт контролируется материнской компанией, производящей продукцию, то через цепочку договоров компания сможет доказать в суде факт работы и защитит бренд.

— Но при этом она фактически признается в нарушении санкций, введенных против России, и будет оштрафована у себя в стране?

— Да, это действительно интересный момент: как компании будут пытаться усидеть на этих двух стульях, будет ли это нарушением санкционных требований, насколько это распространяется на продукты питания, на товары не двойного назначения. Этот вопрос нужно изучать.

— А если товары бренда поставлялись через параллельный импорт?

— Список товаров, включенных в параллельный импорт, разрабатывался и утверждался в Минпромторге РФ. Оригинальные товары под брендом ушедшей компании могли завозить поставщики из других стран, даже если сам производитель отказался работать на рынке России.

Закон РФ эту ситуацию прямо не урегулирует: в нем не прописан перечень исчерпывающих доказательств. Но если исходить из логики, что продукция действительно была произведена правообладателем, а потребитель на территории России ее знает, покупает, пользуется (то есть в его восприятии этот бренд сохраняется), думаю, да, они смогут эти доказательства использовать в суде, чтобы подтвердить свое присутствие на рынке РФ. Сама суть товарного знака состоит в том, чтобы формировать у потребителя ассоциацию с определенным лицом/ производителем, что этот товар принадлежит именно ему. В случае с параллельным импортом функция товарного знака полностью сохраняется и выполняется.

— Наблюдаете ли появление интереса со стороны предпринимателей к переоформлению товарных знаков? Если возможность их прекращения появляется в 2025 году, то к работе нужно приступать уже сейчас: пока напишешь правообладателю, пока подашь заявление в суд… Кроме того, приоритет наверняка будет у того, кто первым начнет эту работу?

— Предприниматели уже пытаются воспользоваться уходом с рынка РФ иностранцев и зарегистрировать на свое имя их бренды. Например, уже подавались заявки на бренды IKEA, Coca-Cola и т.д., но все заявители получили отказы. Этот тренд не ослабевает с 2022 года и, я уверен, будет только усиливаться. Думаю, что суд станет учитывать тот факт, что предприниматель действительно заинтересован в переоформлении товарного знака. В качестве подтверждения этому может рассматриваться подача заявки на аналогичный товарный знак, подготовка упаковки для маркировки продукции и ввода товара в оборот и т.д. Так предприниматель показывает свою заинтересованность.

И дата приоритета действительно важна: кто первый подал заявление, тот имеет преимущественное право на регистрацию этого бренда. Процесс регистрации — от момента подачи заявки до момента, когда товарный знак зарегистрирован и внесен в реестр — в среднем занимает 8-9 месяцев.

Вот лишь некоторые данные статистики:

В 2021 году, когда в России еще работало много зарубежных правообладателей, в стране были поданы 107 тысяч заявок на товарные знаки.

В 2022 году, когда начался исход зарубежных брендов, — 112 тысяч.

В 2023 году — 143 тысячи, то есть рост на 40% за год.

По предварительным данным, в 2024-м динамика превышает показатели 2023 года.

Насколько этот рост связан с интересом российских предпринимателей в принципе к регистрации товарных знаков, с упрощением процесса регистрации, а насколько — с уходом иностранных правообладателей, нужно анализировать.

Интеллектуальное право самозанятого

— С июня 2023 года физическим лицам в России было разрешено регистрировать товарные знаки. Раньше это право было только у юрлица или индивидуального предпринимателя. Как это повлияло на рынок?

— С 2019 года в нашей стране постепенно вводится особый налоговый режим самозанятых. Он себя хорошо зарекомендовал, и количество людей, постоянно его использующих, растет. Однако в части интеллектуального права они были ограничены, так как не могли на себя зарегистрировать товарный знак. В 2023 году законодатель этот момент скорректировал.

Та практика, которая сейчас формируется, показывает, что заявку можно подать любому физлицу — и при этом не требуется показывать какое-либо подтверждение регистрации как самозанятого. Роспатент это вообще не проверяет, то есть максимально лояльно относится к физическим лицам. Так что если у частного лица возникла идея о своем бренде, названии, то оно может подать заявление, не дожидаясь оформления статуса самозанятого. Думаю, что это также повлияло на общую статистику увеличения количества заявок в Роспатент.

— Какие риски могут возникнуть у «физиков» после регистрации товарного знака?

— При регистрации товарного знака к физлицу сейчас не предъявляют никаких требований, но потом споры вокруг его использования вполне могут появиться. Если физлицо не зарегистрировалось как ИП, как самозанятый, не получило никакого статуса и не платило налоги, то ему потом будет сложно доказать факт использования бренда, если кто-то подаст на него в суд с заявлением о прекращении права в связи с неиспользованием бренда в течение трех лет. Здесь все будет зависеть от того, какие доказательства суды станут принимать за фактическое использование бренда. Если физлицо не вело официальную деятельность, то оно не сможет этот факт доказать. Если человек покажет какие-то договоры, подтверждающие факт использования бренда, представит группу потребителей, которая использует товар под брендом, то суд по интеллектуальным правам зачтет этот момент, но вопросы возникнут у налоговой.

Как юрист я рекомендую в такой ситуации все-таки все делать официально: получать статус самозанятого, документально оформлять все договоры, связанные с использованием товарного знака, с продажами.

Регистрация товарного знака подорожает

— В профессиональном сообществе обсуждается вопрос о повышении пошлин на регистрацию товарных знаков. Когда это может произойти и насколько могут вырасти пошлины?

— Если сравнивать с другими странами, как дальнего, так и ближнего зарубежья, то в России пошлины за регистрацию товарных знаков в разы меньше. Не исключаю, что та статистика, которую мы видим по регистрациям в Роспатенте, частично обеспечена именно низким входом.

Чтобы зарегистрировать товарный знак для одного класса товаров и услуг от подачи заявки до получения свидетельства, без привлечения юристов, в РФ сейчас необходимо заплатить около 25 тысяч рублей. После этого вы получите право на товарный знак на 10 лет, по истечении которых можете его заново перерегистрировать.

Согласно законопроекту, который, скорее всего, вступит в силу осенью 2024 года, размер пошлины может увеличиться на 10-15%. На первый взгляд, увеличение небольшое, особенно с учетом низкой базы. Однако при этом законодатель планирует отменить льготу за электронную подачу документов через портал Госуслуг, которая составляет 30%. В 2017 году она вводилась как временная мера, чтобы стимулировать предпринимателей защищать свои бренды. В итоге повышение пошлины стремится к 50%. Чем больше категорий и классов вы учитываете при регистрации бренда, тем больше будет сумма пошлины.

— Рынок на это уже реагирует?

— Да. По итогам первого квартала 2024 года, в сравнении с аналогичным периодом 2023-го, рост регистраций составил около 30%. Возможно, это связано с новостями об увеличении пошлин. Думаю, что количество таких заявок продолжит расти. Одно дело, когда крупный бизнес с серийным производством подает заявки пачками, а другое дело — малый бизнес и «физики», для которых пошлина является существенной суммой. Плюс нужно привлекать юриста, так как мало кто подает заявку на товарный знак самостоятельно.

Впрочем, у повышения пошлин есть и положительная сторона. Полагаю, что сократится количество заявок от так называемых «патентных троллей». Сегодня в российской судебной практике известны организации, которые специализируются на том, что сотнями регистрируют товарные знаки, а потом, когда видят, что их кто-то использует, предъявляют к нему требования и пытаются взыскать компенсацию за нарушение прав. Возможно, количество реальных владельцев товарных знаков, регистрирующих их для своего бизнеса, увеличится.

Кейсы из практики

— Сейчас в судах растет количество дел, связанных с защитой интеллектуальных прав. Можете обозначить ключевые тенденции, которые вы наблюдаете?

— Сейчас популярны маркетплейсы и интернет-магазины, где можно выбрать товар, положить его в корзину и сформировать заказ. Судебная практика показывает, что этим активно пользуются правообладатели, защищая свои интеллектуальные права. На основании скриншотов, где указывается цена и количества товара, который продается под брендом правообладателя, предпринимателю выставляется иск. Как правило, речь идет о двукратной заявленной на платформе стоимости контрафактных товаров. То есть с появлением интернет-магазинов правообладателям стало очень легко выявлять и доказывать факты контрафакта. В судах уже принято много решений, когда на основе этих доказательств с предпринимателей взыскивались средства в пользу правообладателей. При этом никто на склад к продавцу не ходил и не проверял, существуют ли товары физически. Если нарушитель не представил никаких доказательств (может быть, у него на складе товара еще больше), то суд принимает решение в пользу правообладателя.

Еще один кейс с интернет-магазином, продававшим кастомизированные сувениры: футболки, кружки, сумки и т.д., на которые при заказе покупателя через интернет-магазин наносился логотип по его выбору. Это определенный сегмент рынка: печать по заказу на любых товарах. Правообладатель тоже пытался предъявить иск предпринимателю на основе данных в интернет-магазине: «10 размеров футболок в 10 цветах, значит, 100 футболок — и цена компенсации нарушения интеллектуальных прав умножается на два». Суммы доходили до 50 млн рублей. Суды изначально удовлетворяли эти иски, но потом Верховный суд установил позицию: при подобном нарушении нужно учитывать только произведенный товар, а не предложение его произвести в будущем. В такой ситуации правообладателям стало сложнее доказывать нарушение своих интеллектуальных прав — сейчас им нужно собирать больше доказательств. Однако мелким селлерам, которые в основном работают в данном сегменте рынка, стало проще — они лучше защищены.

При этом стоит понимать, что маркетплейсы вводят все больше детализации по селлерам, то есть в карточках продавца прописывается официальная, открытая статистика продаж, и это может использовать правообладатель. Так что лично я рекомендую при выходе на маркетплейсы становиться максимально прозрачными, особенно при работе с брендами, и проверять их на защиту интеллектуальных прав.

В целом, с учетом позиций Верховного суда, именно правообладателю сейчас нужно собирать все больше доказательств, чтобы показать существенный масштаб нарушения и взыскать компенсацию. В этом плане, несмотря на жалобы правообладателей, никакие изменения не ожидаются. Хотя, на мой взгляд, вполне можно было бы ввести какие-то процессуальные механизмы, что облегчить возможность истребования документов о продажах с маркетплейсов в досудебном порядке. Сейчас на игроков этого рынка влиять сложно, и владельцам товарного знака тяжело получить статистику о контрафактных продажах товара под их брендом. Как правило, маркетплейсы и интернет-площадки предоставляют ее только по ходатайству суда. А для этого правообладатель должен показать суду, что он предпринял все зависящие от него меры, чтобы собрать необходимую информацию.

Адвокатское бюро Новосибирской области «Гребнева и партнеры»

https://grebneva-ip.ru/

г. Новосибирск, ул. Трудовая, 10, офис 9

+7 (383) 202-03-10

info@grebneva.com