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Бездомных собак в Новосибирской области планируют проверять на агрессивность

  • 30/01/2025, 17:30
Автор: Оксана Мочалова
Бездомных собак в Новосибирской области планируют проверять на агрессивность
Критерии оценки агрессивности животных должно разработать управление ветеринарии

В Новосибирской области разработан законопроект, которым управление ветеринарии наделяется полномочиями по установлению порядка проведения оценки наличия или отсутствия немотивированной агрессивности у животных без владельцев в отношении других животных или человека. 30 января депутаты рассмотрели его в первом чтении.

— Наличие порядка по определению агрессивности животных позволит повысить эффективность работы по снижению риска причинения вреда жизни и здоровью граждан животными и без владельцев, — отметил в своем докладе начальник управления ветеринарии Новосибирской области Олег Рожков.

Он добавил, что проект закона подготовлен с учетом позиции региональной прокуратуры.

Депутаты законопроект поддержали, однако обратили внимание, что ко второму чтению его необходимо обсудить с общественниками и зоозащитниками.

— Обратили внимание правительства и управления ветеринарией, что ко второму чтению мы подойдем только после того, как сам проект порядка будет разработан. И великая просьба отработать это с общественными организациями, с защитниками животных, с правозащитниками. То есть это должна быть очень глубокая работа, чтобы баланс интересов общества был соблюден, — сказал председатель комитета Заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Денис Субботин.

В прокуратуре Новосибирской области констатировали, что проблемой бездомных животных в регионе занимаются с 2022 года. На эти цели ежегодно выделяются бюджетные средства. Однако текущие нормы не позволяют эффективно регулировать ситуацию.

— По предложению прокуратуры устраняется правовая неопределенность в вопросе оценки наличия или отсутствия немотивированной агрессивности безнадзорных животных. Теперь порядок такой оценки должно разработать областное управление ветеринарии, — рассказал в интервью Сиб.фм прокурор Новосибирской области Александр Бучман.

Он уточнил, что теперь перед возвращением животных в среду обитания после стерилизации, должна проводиться оценка их поведения на предмет немотивированной агрессивности. Также в регионе планируется строительство центра передержки. Он позволит не только содержать животных, но и проводить медицинские обследования перед выпуском, что, по словам Бучмана, значительно упростит контроль за ситуацией.

Напомним, 23 января около мусорного полигона «Левобережный» в Новосибирске произошла трагедия: стая бродячих собак напала на женщину. Пострадавшая скончалась от рваных ран головы и тела. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Прокуратура Новосибирской области взяла дело на контроль.

Стоит отметить, что мэрия Новосибирска недавно официально подтвердила планы строительства нового пункта содержания для бездомных животных на улице Малыгина Верх-Тулинского сельсовета. Проект предусматривает создание приюта на 100 мест. Он станет филиалом МКУ «Новосибирский центр по проблемам домашних животных». На площадке будут проводить стерилизацию и вакцинацию безнадзорных животных, которых потом будут возвращать на место вылова.

Однако жителей Хилокского жилмассива выступают против такого соседства. По словам общественника Михайлова, разъяснения мэрии, которые получили на свои вопросы жители, им не понятны. В одном из ответов было написано, что приют будет располагаться на расстоянии 700 метров жилых домов.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость строительства новосибирского приюта для бездомных животных на Толмачевском шоссе, 53а выросла до 650 млн рублей — в восемь раз. 

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирская область

Теги : бездомные животные агрессия


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