На муниципальных выборах в Новосибирской области 37 мандатов у Единой России

На муниципальных выборах 8-10 сентября 2023 года проходило 23 избирательные кампании. На них замещалось 47 депутатских мандатов. Как отметила председатель облизбиркома Ольга Благо, экстремальных ситуаций на выборах не было.

По итогам кампании 37 мандатов получили кандидаты от «Единой России»

3 — от КПРФ

2 — от «Пенсионеров России»

По 1 — от ЛДПР и «Справедливой России»

3 — самовыдвиженцы.

Ранее Благо сообщала, что на участие в муниципальных выборах заявились 150 кандидатов, из них 126 — от 7 политических партий, и 24 самовыдвиженца. Зарегистрирован 141 кандидат. По ее словам, из 9 снявшихся кандидатов, 6 сами забрали документы, 3 — отказано в регистрации в связи с тем, что они нарушили порядок сбора подписей, один не указал в подписном листе сведения о судимости. В итоге все подписи были признаны не действительными и в регистрации кандидату отказано.

— Из 141 зарегистрированных кандидата, 80 мужчин и 61 женщина. Это радует, так как постепенно мы приближаемся к паритету. 7 кандидатов являются действующими депутатами, — говорит Ольга Благо. — Также растет количество кандидатов молодого возраста. 28 из зарегистрированных 35 лет, 66 — от 35 до 50, старше 50 — 45 кандидатов. Двум — по 19 лет.

Ранее редакция сообщала о том, что большинство голосов на выборах губернатора Новосибирской области получил Андрей Травников.