В мэрии Новосибирска объяснили повторный ремонт участка теплотрассы на Фрунзе

В апреле 2024-го в центре Новосибирска на Фрунзе, 4 / Красный проспект, 47, перекрыли дорогу. И без того узкий участок сузился вдвое, машины перестраивались из четырёх полос в одну, что приводило к образованию огромных пробок. Вскоре работы завершили, на месте ремонта уложили новый асфальт.

Но уже через месяц, 14 мая, движение снова остановили, и пробки вернулись.

В 2025 году работы на этом месте продолжились. 6 июня читательница Горсайта ехала по Фрунзе и снова застряла в пробке из-за суженной дороги.

— Ну это уже не смешно. Я каждый день езжу здесь. В прошлом году минимум два раза ремонтировали эти трубы. И вот опять всё перекрыто и перерыто, снова все стоим. Что здесь делали в прошлом году, если сейчас заново всё ремонтируют? — возмутилась жительница Новосибирска Наталья.

Горсайту в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска сообщили, что ООО «НТСК» выполняет аварийный ремонт теплотрассы на улице Фрунзе, 4. Там был обнаружен дефект во время гидравлических испытаний. Сейчас работы по устранению дефекта завершены, и начались монтажные и земляные работы. Планируется, что земляные работы, включая монтаж и благоустройство, продлятся с 4 по 20 июня 2025 года.

В муниципалитете добавили, что в апреле 2024 года ООО «НТСК» также проводило на участке аварийный ремонт теплотрассы.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор Новосибирской области отчитал СГК за разрытые дороги. Энергетики отметили, что все силы компании направлены на исправление дефектов, которые выявляются во время гидроиспытаний.