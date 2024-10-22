Авария заблокировала движение трамваев в Новосибирске

Утром 22 октября 2024 года в Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщается в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на пересечении улиц Котовского и Выставочной произошло дорожно-транспортное происшествие. Как видно на кадрах с места ДТП, в аварии участвовали два автомобиля: кроссовер и седан.
Лобовое столкновение произошло на трамвайных путях, что привело к перекрытию движения трамваев как в прямом, так и в обратном направлении.
Стоит отметить, что автомобили через некоторое время были сдвинуты с рельс. Трамваи смогли продолжит движение.
Новосибирцы прокомментировали ситуацию по-разному.
— Веселое утро.
— Так вот из-за кого я сегодня на работу опоздал, ждал трамвай минут 40.
— Те самые люди в трамвае, а перед ним еще 10 трамваев.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские водители за полгода получили более 3 млрд рублей выплат по ДТП.
Источник фото: АСТ-54
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