Авария заблокировала движение трамваев в Новосибирске

Утром 22 октября 2024 года в Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщается в телеграм-канале «АСТ-54 Black», на пересечении улиц Котовского и Выставочной произошло дорожно-транспортное происшествие. Как видно на кадрах с места ДТП, в аварии участвовали два автомобиля: кроссовер и седан.

Лобовое столкновение произошло на трамвайных путях, что привело к перекрытию движения трамваев как в прямом, так и в обратном направлении.

Стоит отметить, что автомобили через некоторое время были сдвинуты с рельс. Трамваи смогли продолжит движение.

Новосибирцы прокомментировали ситуацию по-разному.

— Веселое утро. — Так вот из-за кого я сегодня на работу опоздал, ждал трамвай минут 40. — Те самые люди в трамвае, а перед ним еще 10 трамваев.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские водители за полгода получили более 3 млрд рублей выплат по ДТП.