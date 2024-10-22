«Спецавтохозяйство» объявило новые торги на вывоз мусора в Новосибирской области

Региональный оператор по утилизации ТКО в Новосибирской области объявил новые торги по поиску подрядчиков на вывоз мусора из населенных пунктов региона. Всего на сайте госзакупок размещено 15 лотов со стартовой ценой от 36 млн до 201 млн рублей.

Из них по 10 лотам на первые торги не было подано ни одной заявки. Среди них самый крупный — на вывоз мусора в Калининском районе Новосибирска. Совокупная стартовая стоимость этих лотов — более 1 млрд рублей.

В пяти конкурсах в первом раунде торгов приняли участие по одной компании, но заявки претендентов были отклонены комиссией. Общая начальная цена этих лотов 281 млн рублей.

Итоги торгов по выбору подрядчиков МУП «САХ» планирует подвести в конце октября. С победителями будут заключаться годовые контракты.

Напомним, в сентябре МУП «Спецавтохозяйство» первый раз объявило 27 конкурсов по выбору подрядчиков на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории региона.

После подведения итогов выяснилось, что более половину конкурсов не состоялись. Поставщик услуги определился только по 12 конкурсам. На все была подана только одна заявка, и все члены комиссии признали ее соответствующей условиям конкурса. Победители этих торгов до сих пор не названы.

На этой неделе мэрия Новосибирска сообщила местным СМИ, что сумма текущей задолженности «Спецавтохозяйства» перед перевозчиками составляет 100 млн рублей. Причина задолженности — дефицит денежных средств.

В начале октября на заседании комиссии по городскому хозяйству горсовета Новосибирска директор МУП «Спецавтохозяйство» Александр Юнжаков пояснял, что за 8 месяцев 2024 года предприятие вывезло около 7,1 млн кубометров ТКО. Потребителям выставлены счета на 5,8 млн кубометров, собрали оплату за 5,5 млн кубометров.

— То есть 1,6 млн кубометров мы вывезли за свой счет. Недополученные доходы компании составили 653 млн рублей, констатировал Юнжаков. — Из них из Новосибирска за счет «САХ» вывезены 1,1 млн тонн ТКО, что обошлось компании в 463 млн рублей.

Он подчеркнул, что около 123 тысяч абонентов ни разу с момента начала деятельности «САХ» в качестве регоператора за вывоз мусора не платили. Их задолженность составляет 293 млн рублей. Еще 470 млн рублей составляет просрочка абонентов по платежам за вывоз ТКО.

По районам области самая низкая собираемость в Доволенском и Кочковском — 65%, в Новосибирске — в Первомайском и Кировском — 93%.

Ранее редакция сообщала о том, что все нарушения по Правобережному мусорному полигону в Новосибирске исправлены. Камнем преткновения остается место его размещения — в 19 км от города.