Законопроект о строительных сберкассах внесен в Госдуму

Инструмент строительных сберегательных касс с успехом применяется во многих странах мира и может выступать мощной альтернативой ипотеке — как по масштабам применения, так и по эффективности, говорится в пояснительной записке фракции «Справедливая Россия – За Правду». В документе отмечается, что каждый третий житель Германии и 45% всех семей имеют договор строительного вклада. Через систему стройсбережений было профинансировано 45% приобретаемого жилья или 13 млн. квартир.

— Мы предлагаем создать специализированные банки с ограниченным объемом банковских операций, которые будут функционировать как ССК. Граждане смогут накапливать на спецсчете 30-50% суммы, необходимой для улучшения жилищных условий, а затем получать право запросить целевой кредит на срок 7-15 лет по ставке не более чем 3% годовых, — отметил один из авторов законодательной инициативы депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко. — При этом в законопроект заложены гарантии безопасности вкладов в ССК.

По оценке депутатов, средства строительных сберкасс можно будет использовать для покупки земельного участка под ИЖС, для ремонта, капремонта многоквартирных домов.

По данным аналитического сервиса «Объектив.рф», среднемесячный объем реализации квартир в новостройках за январь-август 2024 г. достигает 57,1 тыс. м2. Это на 15% меньше, чем в рекордном по продажам 2023 г.: тогда за первые восемь месяцев средний объем поглощения составил 65,7 тыс. м2. При этом в прошлом году продажи новостроек в Новосибирске были существенно выше только в июле и августе, отмечают в компании.

Цены на новостройки после отмены льготной ипотеки не показали тренд на снижение и даже продолжили рост. В августе стоимость 1 м2 нового жилья в Новосибирске достигла 154,2 тыс. руб. — это рекордный показатель за всю историю рынка.

За последние 12 месяцев цена м2 на первичном рынке жилья в столице Сибири выросла на 13,8%, а с начала 2024 г. — на 8,5%. Напомним, в августе 2023 г. квадратный метр на первичном рынке стоил в среднем 135,5 тыс. руб., а в январе 2024 г. — 142,1 тыс. руб.

На минувшей неделе стало известно, что у банков заканчиваются лимиты на выдачу «Семейной ипотеки».

В мае предложение о создании в стране строительных сберкасс комментировал «строительный» вице-премьер Марат Хуснуллин.