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Инновации Мировые и федеральные новости

«Паутина» против дронов: в Твери показали систему защиты критической инфраструктуры от БПЛА

Автор: Артем Рязанов

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Она уже тестируется на объектах топливно‑энергетического комплекса в регионах России

Компания «РТ‑Проектные технологии» (совместно с «Стандарт Электрик») представила систему защиты от БПЛА «Паутина». Модульные металлоконструкции выдерживают прямое попадание дрона массой до 200 кг, летящего со скоростью 250 км/ч, заявили в компании. Система нацелена на защиту объектов высотой свыше 25 м — нефтехранилищ, электроподстанций, складов и др. Система уже тестируется на объектах топливно‑энергетического комплекса: проходит испытания на стойкость к разным типам БПЛА и сейсмоустойчивость.

Военные эксперты комментируют в соцсетях, что аналогичные решения из металлической сетки уже много лет успешно применяются для защиты объектов в государствах Персидского залива. Они наиболее эффективны в связке с мобильными огневыми группами, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), зенитными комплексами.

Напомним, 6 июля дронами был атакован Омский НПЗ. Беспилотную опасность также объявляли в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская полиция получила 59 сообщений о дронах.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса

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Рубрики : Инновации Мировые и федеральные новости

Регионы : Новосибирская область

Теги : Ростех Защита БПЛА

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Психоневрологический интернат в НСО покупает интеллектуального робота за 1,3 млн ₽

Автор: Мария Гарифуллина

Успенский психоневрологический интернат, расположенный в Мошковском районе Новосибирской области, покупает сервисного робота с искусственным интеллектом. Процедура закупки состоялась в июне текущего года. Начальная цена контракта составляет 1,3 миллиона рублей.

Согласно документам закупки, интернат решил приобрести робота модели AI Xiaoyu YT-1-13 PRO или сопоставимое с ним устройство. Робот должен быть ростом не менее 120 сантиметров, оснащен сенсорным экраном диагональю не менее 13,3 дюйма. Он должен уметь распознавать лица и голос, вести диалог, отвечать на вопросы, петь, танцевать, рассказывать истории и проводить экскурсии по заданному маршруту. Максимальная скорость движения составляет 1,2 метра в секунду. Устройство оснащено лазерным радаром с дальностью измерения до 25 метров и камерой с разрешением не менее 8 мегапикселей.

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Космонавт из Новосибирска Анна Кикина прибыла на МКС

Автор: Юлия Данилова

14 июля в 17:47:43 по Москве с 31-й площадки Байконура взлетел пилотируемый корабль «Союз МС-29», который отправился на МКС. В экипаже 75-ой экспедиции Пётр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон. Они успешно состыковались со станцией, где их встретили космонавты и астронавты действующей экспедиции МКС-74: Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев, Андрей Федяев, Кристофер Уилльямс, Джессика Меир​, Джек Хэтэуэй и Софи Адено.

Пётр Дубров, Анна Кикина и Анил Менон будут работать на орбите 261 сутки. За это время космонавты и астронавты выполнят 38 экспериментов, включая: «Газоанализатор-ФС», «Теледроид» и «Солнце-Терагерц».

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Между двух огней: советник главы СО РАН объяснил почему Валентин Пармон не ответил прокуратуре

Автор: Юлия Данилова

В Советском районном суде Новосибирска 14 июля завершилось рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о дисквалификации председателя СО РАН Валентина Пармона. В апреле этого года Валентин Пармон был привлечён к ответственности за невыполнение требований прокуратуры и получил штраф в размере 2 тысяч рублей. Однако, по данным суда, запрашиваемые финансовые документы так и не были предоставлены в ведомство. Повторное игнорирование законного запроса прокуратуры Советского района стало причиной для переквалификации наказания в виде дисквалификации сроком на полгода.

Советник главы СО РАН, отвечающий за взаимодействие отделения с ДНР и историческими территориями, Андрей Бударин, объяснил Infopro54 почему председатель СО РАН Валентин Пармон не смог ответить на запрос прокуратуры и предоставить необходимые документы: у него затребовали информацию, не подлежащую разглашению.

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Суд подтвердил дисквалификацию председателя СО РАН Валентина Пармона

Автор: Оксана Мочалова

В Советском районном суде Новосибирска завершилось рассмотрение апелляционной жалобы на постановление о дисквалификации председателя СО РАН Валентина Пармона. Судья отклонила доводы защиты, подтвердив законность решения первой инстанции. Шестимесячный запрет на исполнение административных функций для академика вступил в законную силу.

В апреле этого года Валентин Пармон был привлечён к ответственности за невыполнение требований прокуратуры и получил штраф в размере 2 тысяч рублей. Однако, по данным суда, запрашиваемые финансовые документы так и не были предоставлены в ведомство. Повторное игнорирование законного запроса прокуратуры Советского района стало причиной для переквалификации наказания в виде дисквалификации сроком на полгода.

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Новосибирские ученые презентовали новую книгу о кошках и эволюции

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске состоялась презентация книги известного новосибирского учёного Павла Бородина и его коллеги Любови Малиновской. О выходе этой книги, которая называется «Кошки, гены и эволюция», Институт цитологии и генетики СО РАН сообщал в начале июня. 12 июля авторы встретились с читателями и поговорили с ними о кошках.

Павел Бородин уже много лет объясняет вопросы генетики на кошках. Первая его книга на эту тему вышла в 90-е годы тиражом 100 тысяч экземпляров. Новая книга, вышедшая в 2026 году, напечатана тиражом 3 тысячи экземпляров. Сейчас для научно-популярной литературы это считается большим тиражом. Однако, учитывая всеобщую любовь к кошкам, не исключено, что издательству придётся выпускать дополнительные тиражи. Сами авторы пока осторожны в прогнозах.

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В России могут отменить 28 административных штрафов

В случае одобрения документа новые правила могут вступить в силу с 1 января 2027 года. Среди предлагаемых к отмене мер — ответственность за утрату паспорта по неосторожности, проживание без регистрации, отсутствие водительских прав при возможности проверки через госинформсистемы, а также целый ряд других штрафов, с которыми россияне сталкиваются в повседневной жизни.

Инициатива направлена на устранение санкций за нарушения, которые в современных условиях либо утратили смысл, либо не соответствуют степени общественной опасности. Как пояснил лидер фракции депутатов, внесших законопроект, многие действующие штрафы были введены ещё до массового внедрения цифровых технологий и сегодня не отражают реальных угроз. По его словам, абсурдно заставлять людей платить немалые суммы за действия, которые не представляют реальной опасности для окружающих или природных ресурсов.

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