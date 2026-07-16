«Паутина» против дронов: в Твери показали систему защиты критической инфраструктуры от БПЛА

Компания «РТ‑Проектные технологии» (совместно с «Стандарт Электрик») представила систему защиты от БПЛА «Паутина». Модульные металлоконструкции выдерживают прямое попадание дрона массой до 200 кг, летящего со скоростью 250 км/ч, заявили в компании. Система нацелена на защиту объектов высотой свыше 25 м — нефтехранилищ, электроподстанций, складов и др. Система уже тестируется на объектах топливно‑энергетического комплекса: проходит испытания на стойкость к разным типам БПЛА и сейсмоустойчивость.

Военные эксперты комментируют в соцсетях, что аналогичные решения из металлической сетки уже много лет успешно применяются для защиты объектов в государствах Персидского залива. Они наиболее эффективны в связке с мобильными огневыми группами, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), зенитными комплексами.

Напомним, 6 июля дронами был атакован Омский НПЗ. Беспилотную опасность также объявляли в Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирская полиция получила 59 сообщений о дронах.