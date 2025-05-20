Авиакомпания S7 нарушила права пассажиров в Новосибирске

В Новосибирске авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 30 тысяч рублей. Причина — нарушение прав пассажиров. Конфликт произошел в январе и феврале 2025 года. На рейсы Иркутск – Владивосток, Новосибирск – Омск и Москва – Чита зарегистрировалось больше людей, чем могли вместить самолеты. В итоге 19 пассажиров получили отказ в перевозке.

— По инициативе Новосибирского транспортного прокурора авиакомпания привлечена к административной ответственности за оказание услуг с нарушением, установленных законодательством Российской Федерации требований, совершенное повторно. Ей назначен штраф на сумму 30 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Гендиректору авиакомпании вынесли предупреждение о необходимости устранить нарушения. После рассмотрения предупреждения были приняты дополнительные меры, которые предотвратят подобные инциденты в будущем.

Стоит отметить, что в конце 2024 года авиакомпания «Сибирь» столкнулась с техническим сбоем в системе бронирования. Из-за этого восемь пассажиров, купивших билеты на рейсы из аэропорта «Толмачево» в Красноярск, Улан-Удэ и Иркутск, не смогли вылететь. Подобный инцидент уже случался в июле того же года, когда пассажиры рейса Новосибирск – Иркутск не смогли отправиться в путешествие из-за проблем с бронированием.

АО «Авиакомпания «Сибирь» базируется в городе Обь в Новосибирской области. Вадим Клебанов занимает пост генерального директора. На 23 января прошлого года учредителем компании было ЗАО «Группа компаний С7».

Ранее редакция сообщала о том, что УФАС оштрафовал на 650 тысяч рублей владельца Толмачево за тарифы на парковку. Штраф назначен после массовых жалоб таксистов и пассажиров.