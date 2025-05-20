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Защита просит оправдать экс-министра ЖКХ Новосибирской области Архипова

  • 20/05/2025, 10:45
Автор: Артем Рязанов
Защита просит оправдать экс-министра ЖКХ Новосибирской области Архипова
Обвинение ранее потребовало для него семь лет лишения свободы

В Центральном районном суде Новосибирска завершились прения по делу бывшего министра энергетики и ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова. Его обвиняют в превышении и злоупотреблении служебными полномочиями. Ущерб от его действий оценивается более чем в 230,1 млн рублей. Защита попросила оправдать Архипова.

— Сумма ущерба за превышение полномочий составила 10 млн рублей, а злоупотребление полномочиями повлекло ущерб в размере 220 млн 174 тысячи рублей, — сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

В прениях выступила сторона обвинения. Прокурор попросил отправить Архипова на семь лет в колонию общего режима и лишить его права занимать должности в госорганах на три года. По обвинению в превышении полномочий прокурор попросил освободить Архипова, так как срок давности истек.

В марте 2024 году против Архипова возбудили уголовное дело за злоупотребление полномочиями. 22 марта его арестовали на два месяца.

Его задержали после жалоб горожан на плохую работу «Экологии-Новосибирск» на личном приеме у заместителя Генпрокурора России в СФО Дмитрия Демешина. Министр ЖКХ должен был контролировать компанию, но не справился с задачей, как отмечали в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске суд отклонил иск прокуратуры о взыскании с МинЖКХ 220 млн рублей. Ведомство оспаривало решение не требовать долг с «Совкомбанка».

Источник фото: с сайта правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба

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Рубрики : Право&Порядок Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : суд Денис Архипов


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