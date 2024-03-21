Департамент транспорта и муниципальное предприятие Новосибирска заподозрили в сговоре

Отдел по борьбе с картелями Новосибирского УФАС России завершил многомесячное расследование обстоятельств, указывающих на сговор мэрии Новосибирска в лице департамента транспорта и муниципального предприятия «Метро МиР». Об этом сообщила пресс-служба УФАС.

По факту предполагаемого сговора УФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства. Речь идет выделение бюджетных средств в виде субсидий коммерческой структуре.

— Суть вменяемого нарушения сводится к насыщению коммерческой структуры «Метро МиР» бюджетными средствами в виде субсидий, в нарушение норм действующего законодательства, — пояснили в УФАС. — Орган власти на регулярной основе компенсировал хозяйствующему субъекту затраты, связанные с уплатой налогов.

Деньги также направлялись на разрешение государственных (муниципальных) нужд: строительство автодорог, благоустройство территории общего пользования, устройство ливневых канализаций, строительство объектов инженерной инфраструктуры по обеспечению водоотведения, содержание и эксплуатацию объектов транспортной и инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности Новосибирска и иные.

По данным УФАС, эти работы финансировались не на основе контрактных процедур, а путем выделения денежных средств хозяйствующему субъекту — муниципальному предприятию «Метро МиР».

Напомним, вчера областная прокуратура сообщила о том, что экс-руководитель департамента транспорта Константин Васильев задержан.

— В ходе проверки выяснилось, что Константин Васильев, без проведения проверочных мероприятий, злоупотребляя своими должностными полномочиями, в отсутствие подтверждающих целевое использование денежных средств документов и готовой проектной документации, согласовал отчет муниципального предприятия «Метро МиР», содержащий недостоверные сведения о выполнении работ по разработке проектно-сметной документации на сумму 48 млн рублей. В дальнейшем мер к возврату субсидии не принял, — говорится в сообщении прокуратуры.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.

Собственником МП «Метро МиР» является мэрия Новосибирска. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, автомобильных дорог и автомагистралей, железных дорог и метро, мостов и тоннелей, водных сооружений, эксплуатацией сетей и сооружений ливневой канализации, пешеходных мостов и подземных переходов, проектированием сетей ливневой канализации, автодорог, примыканий объектов капитального строительства к автодорожной сети, мостов и тоннелей.

Напомним, с 2022 года в отношении прежнего руководителя «Метро МиР» Александра Мысика было возбуждено несколько уголовных дел. В июле 2023 на должность руководителя компании был назначен Андрей Счастливый.

В сентябре компанию уличили в загрязнении Оби. В ноябре «Метро МиР» обвинили в затягивании сроков сдачи поликлиники в Новосибирске, а сотрудников компании — в хищении бюджетных средств. В январе 2024 стало известно, что подрядчик хочет обанкротить МП

Стоит также отметить, что в список муниципальных компаний, подлежащих акционированию МП «Метро МиР» не попало.

Ранее редакция сообщала о задержании министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова.