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Авиаперевозчик начал продавать на борту продукты

  • 16/06/2022, 17:58
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Авиаперевозчик начал продавать на борту продукты
Раньше путешественники могли заказать питание заранее или уже в полете выбрать из нескольких включенных в билет вариантов.

S7 Airlines запускает возможность купить еду на борту. Прямо в полете путешественники смогут приобрести различные снеки, сэндвичи, напитки и горячие блюда. «Аэробистро» уже доступно пассажирам, вылетающим из Новосибирска в Благовещенск, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и обратно в дополнение к включенному в билет питанию, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

— В меню – паста, куриная грудка, горбуша, блинчики, омлет, четыре вида сэндвичей, чипсы, колбаски, шоколад, соки, газированные напитки и пиво. Стоимость варьируется от 150 до 550 рублей. Заказ можно оплатить наличными или банковской картой любого российского банка – сумма спишется после приземления, — говорится в сообщении.

S7 Airlines уже предоставляет пассажирам различные варианты питания на любой вкус: это и классическое бортовое питание, и специальное питание, в том числе вегетарианское, полезное и безглютеновое, а также заказ еды к гейту в аэропортах Домодедово и Толмачево.

— Раньше наши путешественники могли заказать питание заранее или уже в полете выбрать из нескольких включенных в билет вариантов. Теперь у пассажира еще больше свободы выбора непосредственно на борту, если он забыл или не успел заказать любимое питание заранее, — говорит Светлана Кулюкина, директор департамента пассажирского опыта S7 Group.

Кроме того, на некоторых рейсах S7 Airlines можно отказаться от включенного в билет питания, обменяв его на мили S7 Priority. Благодаря этому авиакомпания может точнее запланировать количество обедов и сократить объемы пластиковых и пищевых отходов.

S7 Airlines – крупнейшая частная авиакомпания России, которая обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво).

В 2007 году авиакомпания получила официальное уведомление IATA о включении в регистр операторов IOSA (IATA Operational Safety Audit) и стала вторым авиаперевозчиком в России, успешно прошедшим полную процедуру международного аудита на соответствие стандартам эксплуатационной безопасности.

Фото: flickr.com — Markus Bahlmann

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : продажа питание : авиаперевозчик


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