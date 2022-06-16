За счет кооперации малый бизнес увеличил загрузку оборонных предприятий

— Мы подвели итоги реализации проекта «Развитие» в 2021 году. Только ресурсами «ОПОРЫ РОССИИ», без финансирования, нам удалось обеспечить загруженность станков предприятий оборонно-промышленного комплекса Новосибирска — партнеров проекта — до 35%. По итогам 5 месяцев 2022 года на одном из предприятий загрузка перевалила за 70% только за счет сотрудничества с малым производственным бизнесом, — сообщила, выступая на Питерском международном экономическом форуме сопредседатель, руководитель комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор ООО «Дивес Груп» Евгения Чавкина.

— Реализация проекта осуществляется по трем направлениям: сдача станочного парка в арену с сотрудникам и без, размещение гражданского заказа, подготовка конструкторской документации по заказу малого бизнеса, — пояснила собеседница редакции.

Напомним, проект «Развитие» реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» запустило в начале 2021 года. Его целью была кооперация предприятий оборонного комплекса, у которых был недозагруз станочного парка, и малого бизнеса, у которого нет средств (и потребности) на покупку такого ассортимента станочного парка и содержания сотрудников, способных на них работать. При этом МСП четко понимает рынок и его потребности, готов быстро адаптироваться к меняющемуся спросу.

В проекте участвуют три предприятия ОПК: НЗИВ, НИИ электронных приборов и СибНИА им. Чаплыгина. Наибольшие объемы у СибНИА, так как только это предприятие сдает в аренду станки — и именно это больше всего востребовано у промышленного малого бизнеса. Сейчас к проекту подключается ГУФСИН Новосибирской области. Это тоже определенные возможности для сотрудничества.

— Сейчас в рамках проекта «Развитие» заключены 19 контрактов, из них 17 — с МСП. Компании производят металлоизделия, сборочные единицы для техники, запчасти к сельхозтехнике. За 2021 год заключено сделок на общую сумму примерно 1 млн рублей, в этом году — уже более 9 млн, — комментирует Евгения Чавкина. — Да, пока речь идет о мелкосерийном производстве, но сейчас уже ведутся переговоры по совместным контрактам для производства продукции в рамках импортозамещения. На наш взгляд, новосибирский опыт уже вполне можно тиражировать на другие регионы, и мы готовы им делиться

После пленарной сессии новосибирским проектом заинтересовалась Новгородская область и Удмуртия, а также представители корпорации «Ростех». На заседании также присутствовал первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

Ранее редакция сообщала, что проект кооперации малого бизнеса и предприятий ОПК может дать заказы на 0,5 млрд рублей в год.