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За счет кооперации малый бизнес увеличил загрузку оборонных предприятий

  • 16/06/2022, 17:47
Автор:
новости Новосибирска
И сейчас прорабатывает проекты в рамках импортозамещения.

— Мы подвели итоги реализации проекта «Развитие» в 2021 году. Только ресурсами «ОПОРЫ РОССИИ», без финансирования, нам удалось обеспечить загруженность станков предприятий оборонно-промышленного комплекса Новосибирска — партнеров проекта — до 35%. По итогам 5 месяцев 2022 года на одном из предприятий загрузка перевалила за 70% только за счет сотрудничества с малым производственным бизнесом, — сообщила, выступая на Питерском международном экономическом форуме сопредседатель, руководитель комитета по промышленности Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ», директор ООО «Дивес Груп» Евгения Чавкина.

Новости Новосибирска

Аутсорсинг оборудования, контрактное производство

Напомним, проект «Развитие» реготделение «ОПОРЫ РОССИИ» запустило в начале 2021 года. Его целью была кооперация предприятий оборонного комплекса, у которых был недозагруз станочного парка, и малого бизнеса, у которого нет средств (и потребности) на покупку такого ассортимента станочного парка и содержания сотрудников, способных на них работать. При этом МСП четко понимает рынок и его потребности, готов быстро адаптироваться к меняющемуся спросу.

— Реализация проекта осуществляется по трем направлениям: сдача станочного парка в арену с сотрудникам и без, размещение гражданского заказа, подготовка конструкторской документации по заказу малого бизнеса, — пояснила собеседница редакции.

В проекте участвуют три предприятия ОПК: НЗИВ, НИИ электронных приборов и СибНИА им. Чаплыгина. Наибольшие объемы у СибНИА, так как только это предприятие сдает в аренду станки — и именно это больше всего востребовано у промышленного малого бизнеса. Сейчас к проекту подключается ГУФСИН Новосибирской области. Это тоже определенные возможности для сотрудничества.

новости Новосибирска

— Сейчас в рамках проекта «Развитие» заключены 19 контрактов, из них 17 — с МСП. Компании производят металлоизделия, сборочные единицы для техники, запчасти к сельхозтехнике. За 2021 год заключено сделок на общую сумму примерно 1 млн рублей, в этом году — уже более 9 млн, — комментирует Евгения Чавкина. — Да, пока речь идет о мелкосерийном производстве, но сейчас уже ведутся переговоры по совместным контрактам для производства продукции в рамках импортозамещения. На наш взгляд, новосибирский опыт уже вполне можно тиражировать на другие регионы, и мы готовы им делиться

После пленарной сессии новосибирским проектом заинтересовалась Новгородская область и Удмуртия, а также представители корпорации «Ростех». На заседании также присутствовал первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.

 

Ранее редакция сообщала, что проект кооперации малого бизнеса и предприятий ОПК может дать заказы на 0,5 млрд рублей в год. 

Фото Бобылев Сергей, фотохост-агентство ТАСС

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Рубрики : Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : производство ПМЭФ власть бизнес


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