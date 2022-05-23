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Австрия заморозила активы россиян на 254 миллиона евро, а американская Levi’s продает бизнес и окончательно покидает Россию

  • 23/05/2022, 17:18
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Австрия заморозила активы россиян на 254 миллиона евро, а американская Levi's продает бизнес и окончательно покидает Россию
Новые санкции и исход иностранного бизнеса. Дайджест за 23 мая.

Австрия заморозила активы россиян на сумму 254 миллиона евро на 97 счетах, сообщает РИА Новости со ссылкой телеканал ORF. По данным телеканала, поиском российских активов занимается рабочая группа в рамках Управления государственной безопасности и разведки при министерстве внутренних дел совместно с другими ведомствами. В конце мая заработает новая система отчетности, призванная облегчить поиски таких активов.

Levi’s решила окончательно уйти с российского рынка и ищет покупателя на свои активы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным источников газеты в двух крупных онлайн-площадках, Levi Strauss & Co отгрузила товар на новый сезон по плану, но больше поставок не планируется.

По предварительной информации, потенциальным покупателем магазинов Levi’s является турецкая компания Fiba Holding A.S, которая в России развивает бренды Gap, Marks & Spencer и Banana Republic.

Интересовался покупкой магазинов и крупный российский ритейлер, но договоренности о продаже достигнуты не были.

Levi Strauss & Co сообщил о временной приостановке работы в России в начале марта, объяснив решение «огромными перебоями», которые «делают нормальный бизнес невозможным».

Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : Украина санкции


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