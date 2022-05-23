Три года назад Новосибирская ТЭЦ-5 стала одним из самых обсуждаемых мест в России. Любителей эффектных фотографий привлекало необычное лазурное озеро. Снимки даже попали на страницы газеты The New York Times. Теперь же местные «Мальдивы» охраняют от любителей селфи.

Как поясняли в Сибирской генерирующей компании (СГК), в основе искусственного озера — овраг, дно и края которого состоят преимущественно из глины, которая практически не пропускает воду. Такое искусственное озеро постепенно заполняется технической водой. К нему проведены трубы. По ним после сжигания угля поступает зола и шлак вперемешку с водой.

— Интерес вызывает необычный цвет воды. Но тут нет никакой магии. Это все можно объяснить примерами из школьных уроков химии, — говорили специалисты СГК.

Когда растворенные соли кальция и других оксидов металлов, техническая вода с высоким рН (более 8) вступают в реакцию с микроэлементами суглинистых почв, то образуется эффект бирюзовой воды. У берега цвет еле заметен, на глубине получается насыщенным, почти синим. Белая каемка у берегов — не что иное, как примесь железа, которая вместе с песком, образует тонкую корку. Она похожа на накипь в чайнике.

За содержанием золоотвалов следят Росприроднадзор, Ростехнадзор.

— Как будто глушить стали сигнал. Все, чтобы дроны не запускали над озером. Несколько так уже утонули, просто над ними теряли управление, — рассказал КП-Новосибирск один из фотографов, чья фотосессия у «Мальдив» закончилась ничем.

Территория охраняется агентством безопасности «Гвардия», поэтому о том, чтобы подойти поближе к золоотвалу, не может быть и речи.

— Штраф от трех до пяти тысяч рублей по статье 20.17 КоАП РФ – «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта, — прокомментировали сотрудники охраны.

По их словам, в этом году ажиотаж не такой, как раньше.

— Надеемся, что со временем про это озеро забудут, — добавили охранники.

Так что в этом году фотографий с «Сибирских Мальдив» не будет.