Автобусные перевозчики в Новосибирске получили штрафы за перевес на 40 млн рублей

На грани банкротства

Компании, осуществляющие 80% автобусных пассажирских перевозок в Новосибирской области, оказались на грани банкротства. Об этом заявили Infopro54 участники рынка. По словам предпринимателей, речь идет о всех видах перевозок: регулярных, межмуниципальных и заказных, а также компаниях, осуществляющих доставку пассажиров между соседними с Новосибирской областью регионами.

— В течение полутора месяцев с февраля по март 2025 года перевозчики Новосибирска, работающие на автобусах, получили 100 постановлений за перегруз на общую сумму 40 млн рублей. Все они были выписаны при проезде через один автоматизированный пункт весогабаритного контроля (АПВГК), расположенный на дороге в город Обь, по направлению к Толмачево, Промышленно-логистическому парку. К примеру, у нас при весе автобуса в 18 тонн и 53 посадочных местах плюс багаж есть постановление о перевесе в 23 и 24 тонны. Причем на других пунктах весового контроля, через которые проезжал этот же автобус, перевеса нет. Контрольные взвешивания с полной загрузкой машины показывали максимум 19700 кг, что укладывается в допустимые законодательством параметры (вес техники +10% или 19800 кг), — рассказал редакции Infopro54 представитель ООО «Виктория» Иван Федотов.

Он подчеркнул, что ранее этот АПВГК работал нормально, а штрафы начал «выдавать пачками» после замены датчиков и запуска после модернизации.

Странные результаты

Для оценки ситуации в Новосибирскую область приехал президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс», член общественного совета при Ространснадзоре РФ Владимир Матягин. 5 августа в правительстве региона прошла встреча перевозчиков, представителей Минтранса, Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД), Ространснадзора и ГАИ.

— Я работаю на маршруте Новосибирск–Здвинск с 2015 года. У меня есть автобусы весом в 13,5 тонны. Весной при перевозке 25 пассажиров, а это максимум плюс 2,6 тонны, я получил информацию о перегрузе: на автобус повесили 21 тонну. При этом на рамке на ГБШ никакого перевеса не было. По автобусу Новосибирск–Томск с 35 пассажирами мы также получили квитанцию о перевесе — 21 тонна. До этого у нас ни разу не было перевесов. Что будем делать? Сокращать вместимость автобусов до 15 человек? А как вы будете решать вопрос с доступностью отдаленных районов Новосибирской области, — поинтересовался предприниматель Алексей Лядусов у представителей Минтранса.

Он также подчеркнул, что все штрафы компания получила на одной «рамке» — около города Обь.

— Или еще одна ситуация: автобус выезжает из Толмачево с загрузкой 8 человек. Рамка на пункте около Оби показывает вес 16 тонн. После этого пассажиры садятся на железнодорожном вокзале, а потом еще 13 человек на автовокзале на Гусинобродском шоссе — и рамка на выезде из города снова показывает 16 тонн. Мы предоставляли эту информацию еще в марте, но ее проигнорировали, — отметил Лядусов.

Представитель еще одной компании-перевозчика Александр Мозжерин сообщил, что в полученных им актах взвешивания есть информация о том, что его автобусы весили 23 и 24 тонны. При этом эксперимент, позже проведенный с этими же автобусами при той же наполненности, показал, что все хорошо.

Участники рынка отметили, что эта проблема была актуальная полтора месяца, пока ее не подняли в региональном Заксобрании. После этого весы откалибровали, и штрафы за перевес прекратились. Однако, те, которые пришли за полтора месяца, никуда не делись, перевозчики должны их заплатить.

— Сейчас мы находимся в судах. Предоставили все документы, подтверждающие заполняемость автобусов, их характеристики и т.д. Но все упирается в результаты взвешивания. На них ссылается ТУАД, и их принимает во внимание суд, — констатировал Иван Федотов.

Все в суд

Заместитель начальника ГКУ НСО ТУАД Максим Астапов на встрече с предпринимателями отметил, что в начале года пункты АПВГК проходили калибровку раз в 100 дней. После выявления озвученной перевозчиками проблемы дорожники перешли на ежемесячные поверки.

— Сейчас нет отклонений. Все работает. У меня нет доказательств, что названный вами пункт весового контроля ранее работал неправильно У меня есть все поверки и легитимный акт взвешивания АПВГК. Все документы предоставлены в правоохранительные органы и суды, — заявил Астапов.

При этом чиновник выдвинул свою версию, по которой количество штрафов за перегруз, выписанных автобусным перевозчикам, могло уменьшится. По его словам, водители начали нарушать правила дорожного движения:

— 90% автобусов нарушают полосность, замедляют скорость и т.д. Но они все едут с перегрузом так как превышают допустимую массу в 18 тонн.

При этом представитель ТУАДа признал, что не может развернуть ситуацию с выписанными штрафами за перегруз вспять, так как на тот момент работоспособность АПВГК была подтверждена. Он предложил урегулировать ситуацию в суде.

Отмена штрафов за перевес

Владимир Матягин считает, что в Новосибирской области можно рассмотреть еще один вариант решения проблемы.

— В прошлом году мы столкнулись с похожей ситуацией в Волгоградской области. После подключения прокуратуры местный собственник дорог принял решение, что спорный АПВГК работал некорректно, штрафы, выписанные предпринимателям, были отменены. Прекращены около 300 дел. Подумайте над таким вариантом. Нужно признавать некорректным работу оборудования, — предложил он Минтрансу и ТУАДу Новосибирской области.

Владимир Матягин также предложил внимательно изучить программное обеспечение АПВГК, чтобы оценить, были ли в нем допущены ошибки или имело место внешнее вмешательство, что могло привести к возникновению перевесов и штрафам у перевозчиков.

— В Волгограде мы внимательно изучали эти комплексы. Было много нареканий и по модулю, и по программному обеспечению, — добавил он.

Представители ТУАДа признались, что оборудование на АПВГК — чешского производства, а ПО разрабатывает подрядчик, который обслуживает комплексы.

Стоит отметить, что на данный момент в Новосибирской области на региональных трассах размещены 17 пунктов АПВГК из них 12 работают. Плюс один находится на федеральной трассе — запущен в эксплуатацию в марте. В перспективе количество таких АПВГК по всей России, в том числе в области, должно увеличиваться. То есть, если проблема не будет решена системно, то, по словам Владимира Матягина, она может повториться и масштабироваться.

Пункт контроля не работает

После совещания в правительстве его участники поехали на место размещения АПВГК около города Обь, на который жаловались автобусные перевозчики. Второй точкой маршрута был пункт АПВГК, расположенный на Советском шоссе, к нему тоже были замечания. И тут выяснилась интересная ситуация.

— На дороге около АПВГК в Оби были деформации, сколы и выбоины, которые за несколько дней не возникают. С другой стороны дороги, перед приемным модулем, камень выступает из бетона. Это недопустимо. Когда я начал высказывать эти замечания, представитель ТУАД ответил, что АПВГК был выведен из эксплуатации с 1 августа… На встрече с перевозчиками об этом не было сказано ни слова. При этом на табло пункта весового контроля отражались проезжающие мимо с перевесом самосвалы. Странная ситуация, — рассказал Infopro54 Владимир Матягин.

Он напомнил, что, по информации ТУАДа, в июне этот АПВГК проходил проверку с участием представителей прокуратуры, и его состояние было признано нормативным.

На втором комплексе, расположенном на Советском шоссе, тоже была выявлена деформация, и уже во время визуального осмотра к нему у специалистов ассоциации возникли вопросы. Однако он также оказался выведен на реконструкцию.

— Думаю, что эта история не закончилась. Я вынесу ситуацию выше. Уверен, что нужно организовывать реальную проверку, чтобы оценить, как тратятся бюджетные деньги. На содержание одного АПВГК в Новосибирской области в год выделяется около 6 млн рублей, а пункты находятся в таком состоянии. А всего в регионе 17 пунктов — это почти 100 млн рублей в год, — подчеркнул эксперт.

Президент Ассоциации «Центр объединения грузоперевозчиков «Грузавтотранс» также заявил, что ситуация с АПВГК, в том числе с примерами из Новосибирской области, нынешней осенью будет рассматриваться на федеральном уровне в Общественной палате РФ с привлечением депутатов Госдумы, Генпрокуратуры, Следственного комитета и т.д.

Стоит отметить, что с 1 сентября 2025 года автобусы выводятся из-под действия АПВГК, но новосибирским перевозчикам, над которыми висят десятки миллионов старых штрафов за перевес, это уже не поможет.

Ранее редакция сообщала о том, что на корректность работы пунктов весового контроля жалуются грузоперевозчики.