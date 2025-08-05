Уже 20 случаев бешенства зафиксировано в Новосибирской области

С начала 2025 года в регионе зарегистрировано 20 случаев бешенства. Чаще всего переносчиками опасного заболевания выступают дикие лисицы, корсаки и енотовидные собаки. Восемь случаев бешенства у лис зарегистрированы в Искитимском, Куйбышевском, Кочковском, Барабинском, Коченевском районах и в Маслянинском и Татарском муниципальных округах, уточнили Горсайту в Управлении ветеринарии Новосибирской области.
В девяти случаях в пяти районах зарегистрированы очаги заболевания среди КРС, в Маслянинском округе — у лошадей.
В Здвинском районе бешенством заболела кошка. Это единственный случай выявления опасного заболевания у домашних животных в 2025 году. Пострадавших среди людей нет.
В управлении ветеринарии подчеркнули, что на данный момент карантин по бешенству действует в Убинском, Черепановском районах и в Татарском муниципальном округе.
Напомним, в марте в Новосибирской области началась кампания по бесконтактной иммунизации диких животных. В 2025 году регион планировал получить 160 тысяч доз вакцины, на эти цели из федерального бюджета выделено 6,5 млн рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году новосибирцы поставили более двух тысяч вакцин от бешенства. Всего в 2025 году область планирует купить 15 000 доз вакцины для взрослых и 13 000 — для детей.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.
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