Уже 20 случаев бешенства зафиксировано в Новосибирской области

С начала 2025 года в регионе зарегистрировано 20 случаев бешенства. Чаще всего переносчиками опасного заболевания выступают дикие лисицы, корсаки и енотовидные собаки. Восемь случаев бешенства у лис зарегистрированы в Искитимском, Куйбышевском, Кочковском, Барабинском, Коченевском районах и в Маслянинском и Татарском муниципальных округах, уточнили Горсайту в Управлении ветеринарии Новосибирской области.

В девяти случаях в пяти районах зарегистрированы очаги заболевания среди КРС, в Маслянинском округе — у лошадей.

В Здвинском районе бешенством заболела кошка. Это единственный случай выявления опасного заболевания у домашних животных в 2025 году. Пострадавших среди людей нет.

В управлении ветеринарии подчеркнули, что на данный момент карантин по бешенству действует в Убинском, Черепановском районах и в Татарском муниципальном округе.

Напомним, в марте в Новосибирской области началась кампания по бесконтактной иммунизации диких животных. В 2025 году регион планировал получить 160 тысяч доз вакцины, на эти цели из федерального бюджета выделено 6,5 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году новосибирцы поставили более двух тысяч вакцин от бешенства. Всего в 2025 году область планирует купить 15 000 доз вакцины для взрослых и 13 000 — для детей.